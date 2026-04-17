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Marshall Wace renforce position vendeuse sur Michelin, selon déclaration AMF
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 15:49

* Marshall Wace détient une position courte nette de 0,44 % sur Michelin (ISIN FR001400AJ45), selon une déclaration de position. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Compagnie Générale des établissements Michelin SA published the original content used to generate this news brief on April 17, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://www.publicnow.com/view/01292517355CE1EB783A39DCEB693018AE2B70A4/37161

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