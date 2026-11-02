Marriott en hausse grâce à des prévisions de croissance annuelle revues à la hausse et à des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 novembre - ** L'action de l'opérateur hôtelier Marriott International MAR.O progresse de plus de 3 % à 412 dollars en pré-ouverture après la publication des résultats du troisième trimestre

** La société relève ses prévisions de croissance du RevPAR mondial pour l'exercice 2026 à 4,5 %-5 %; le RevPAR mondial a progressé de 6,5 %, bien au-delà de ses propres prévisions de 3,5 %-4 %

** La société table sur un BPA ajusté de 12,07 à 12,14 dollars pour l’exercice 2026, contre une estimation de 11,73 dollars selon les données de LSEG

** Le BPA ajusté du troisième trimestre, à 3,02 dollars, dépasse l'estimation moyenne des analystes de 2,84 dollars

** Le chiffre d'affaires du troisième trimestre, à 7,01 milliards de dollars, dépasse les estimations de 6,92 milliards de dollars

** Le nombre net de chambres progresse de 4,5 % en glissement annuel; le portefeuille de projets en développement atteint un niveau record avec environ 4 200 établissements et environ 629 000 chambres

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 28,7 % depuis le début de l'année