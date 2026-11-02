Gaz : l'Allemagne assure être prête pour l'hiver malgré des réserves limitées

La ministre allemande de l'Économie et de l'Énergie, Katherina Reiche, à Berlin, le 19 octobre 2026 ( AFP / John MACDOUGALL )

Le gouvernement allemand a assuré lundi que l'approvisionnement en gaz du pays restait sécurisé pour l'hiver à venir, malgré des niveaux de stockage nettement inférieurs aux objectifs réglementaires, une appréciation contestée par l'organisation du secteur, qui appelle à des mesures complémentaires.

Au 1er novembre, les réserves allemandes de gaz étaient remplies à 61,5 %, selon la plateforme européenne Aggregated Gas Storage Inventory (AGSI), loin des seuils prévus par la réglementation, qui imposent une moyenne de remplissage de 70 %, et du niveau moyen de près de 75 % observé pour l'Union européenne.

"L'approvisionnement en gaz de l’Allemagne est assuré pour l'hiver prochain, même avec les niveaux de remplissage actuels des stockages", a cependant assuré une porte-parole du ministère allemand de l'Economie à l'AFP.

L'Allemagne "devrait traverser l'hiver dans de bonnes conditions", a-t-elle ajouté, tout en précisant que cet avis était partagé par la Commission européenne et l'Agence fédérale des réseaux (Bundesnetzagentur).

Selon Berlin, la première économie européenne peut mieux sécuriser ses approvisionnements grâce aux terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL) mis en service depuis la crise énergétique provoquée en 2022 par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

L'ouverture en 2025 de nouveaux terminaux à Wilhelmshaven et prochainement à Stade, dans le nord du pays, doit encore accroître ces capacités.

D'après Berlin, la majorité des stockages allemands affichent un taux de remplissage supérieur à 70 %, les faibles niveaux de quelques sites, comme ceux de SEFE, ex-filiale allemande du géant russe Gazprom nationalisée en 2022, pesant sur la moyenne nationale.

Fin septembre, la ministre de l'Économie Katherina Reiche avait chargé SEFE d'acheter et de stocker 8 TWh supplémentaires de gaz d'ici au 15 décembre afin de renforcer la sécurité d'approvisionnement face aux "risques géopolitiques".

Les effets de cette mesure ne sont pas encore pleinement visibles dans les niveaux actuels des réserves.

Dans un communiqué publié dimanche, l'organisation allemande des stockeurs de gaz (INES), qui représente plus de 90 % des capacités allemandes, estime de son côté que les objectifs gouvernementaux de remplissage "n'ont pas été atteints", ce qui, juge-t-elle, est "un signal clair de la nécessité de renforcer les dispositifs de préparation hivernale".

Plutôt que de s'en remettre aux seules incitations du marché, l'organisation plaide pour une obligation imposée aux fournisseurs de constituer des stocks suffisants avant l'hiver, une piste à laquelle le ministère s'est dit ouvert.

Le prix du gaz européen a dépassé 100 euros le mégawattheure mercredi pour la première fois depuis quatre ans, dopé par la guerre au Moyen-Orient et par des stocks plus bas que l'an dernier à l'approche de l'hiver.