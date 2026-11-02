Wall Street vue en hausse, le pétrole recule face à des espoirs au Moyen-Orient

PHOTO D'ARCHIVE : Un panneau indiquant « Wall Street » est visible devant la Bourse de New York (NYSE), à New York.

par Coralie Lamarque

Wall Street est attendue en hausse lundi et les Bourses européennes restent majoritairement ‌en baisse à mi-séance, alors que les cours pétroliers reculent sur fond d'espoirs d'avancées géopolitiques pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture ​de Wall Street en hausse de 0,37% pour le Dow Jones, de 0,36% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,66% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 rebondit légèrement de 0,07% à 7.975,01 points vers 12h30 GMT. À Francfort, le Dax perd 0,11% tandis qu'à Londres, le FTSE 100 cède 0,16%.

L'indice EuroStoxx 50 recule de 0,01%, le FTSEurofirst ​300 de 0,16% et le Stoxx 600 de 0,15%.

Alors que les jours à venir s'annoncent de nouveau décisifs pour les marchés, entre les élections de mi-mandat américaines et la suite de la saison des résultats, les investisseurs abordent ​la semaine de l'autre côté de l'Atlantique sur le ton de l'optimisme.

La géopolitique contribue ⁠à l'enthousiasme et au fort recul des cours pétroliers, un projet d'accord visant à mettre fin au conflit entre les États-Unis et l'Iran circulant après des ‌pourparlers à Doha avec des négociateurs iraniens et des médiateurs qataris, a déclaré lundi un responsable au fait des discussions. À la veille des élections de mi-mandat aux États-Unis, l'attention des opérateurs se porte toutefois de nouveau sur la technologie, avec les résultats d'Apple prévus lundi après ​la clôture.

La marque à la pomme est attendue au tournant, afin ‌d'affiner l'évaluation des inquiétudes sur la pertinence des investissements massifs dans l'intelligence artificielle (IA), après que plusieurs autres géants de ⁠la technologie ont été sanctionnés en Bourse la semaine dernière face à ces craintes.

La maison mère de Google, Alphabet, a perdu 12,61% la semaine dernière, après la publication de résultats décevants et d'une dégradation de la consommation de trésorerie pour investir dans l'IA.

Sur le plan politique, les 'midterms' américaines revêtent d'un enjeu particulier mardi face de la polarisation extrême de ⁠la vie politique américaine.

Des analystes soulignent ‌que les résultats du scrutin pourraient altérer la marge de manoeuvre budgétaire du président Donald Trump, ces élections renouvelant entièrement la Chambre des ⁠représentants ainsi qu'un tiers du Sénat et les gouverneurs d'une quarantaine d'États.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

À Paris, Alstom plonge de 24,5% après que le ‌groupe ferroviaire a abaissé lundi ses perspectives pour l'exercice 2026/27.

Lanterne rouge du CAC 40, Euronext, qui a annoncé lundi son intention de nommer David Knibbe ⁠directeur général et président du directoire, cède 1,2%.

Le compartiment européen des voyages et loisirs marque la plus forte hausse ⁠sectorielle, progressant de 2% dans le sillage de ‌la baisse des cours du pétrole.

PÉTROLE

Les cours de l'or noir reculent fortement, les pourparlers entre les responsables iraniens et qatariens sur un accord visant à mettre fin à ​la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran faisant espérer un apaisement des perturbations ‌d’approvisionnement depuis le Moyen-Orient.

Alors que le Brent avait clos la semaine dernière à 117,64 dollars le baril, le contrat de référence perd 3,96% lundi à 108,94 dollars le baril.

Le brut léger américain (West Texas ​Intermediate, WTI) cède quant à lui 4,08% à 99,87 dollars.

CHANGES

L'euro gagne 0,45% à 1,1208 dollar, faisant fi de la dégradation de la note de perspective par Fitch sur la France, passée vendredi soir de "stable" à "négative".

Le dollar perd 0,21% face à un panier de devises de référence, l'appétit pour le risque faisant son retour face au recul des ⁠cours pétroliers et la perspective d'un accord au Moyen-Orient.

TAUX

Les marchés obligataires évoluent sur de faibles variations, l'attentisme prédominant après des semaines de vives tensions.

Le rendement des Treasuries à dix ans cède 0,2 point de base à 4,9269%. Le deux ans progresse quant à lui de 2,5 points de base à 4,6061%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans lâche 0,1 point de base à 3,3193%. Le deux ans prend 1,3 point de base à 3,0338%.

Le rendement de l'OAT à dix ans perd 1,9 point de base à 4,9609%. Le deux ans grappille 0,3 point de base à 3,6686%.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 2 NOVEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 15h00 Indice ISM manufacturier octobre 54,6 54,5

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un ​léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)