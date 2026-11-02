Marriott attendu en hausse à Wall Street après ses résultats

Le groupe hôtelier a enregistré une forte progression de ses bénéfices trimestriels, surpassant les attentes du consensus, et a relevé ses perspectives de revenu par chambre disponible (RevPAR) pour l'ensemble de l'exercice. Le titre est attendu en nette hausse à l'ouverture des marchés aux Etats-Unis avec un gain de près de 3%.

Marriott International a dévoilé un résultat net ajusté en hausse de 17,2% au titre du 3e trimestre, à 790 MUSD, laissant apparaître un BPA de 3,02 USD, en hausse de 22,3%.

En données publiées, le bénéfice net a augmenté de 9%, à 794 MUSD (le consensus visait plus modestement 739 MUSD) tandis que le BPA dilué est passé de 2,67 à 3,04 USD, battant aussi largement les attentes du marché (2,83 USD).

Les commissions de franchise et de gestion de base ont progressé de 13%, à 1,34 milliard de dollars (MdUSD), soutenues notamment par la hausse des revenus liés aux cartes de crédit cobrandées, l'amélioration du RevPAR et l'expansion du parc hôtelier, tandis que les commissions de gestion incitatives ont augmenté de 22%, à 181 MUSD.

L'EBITDA ajusté a atteint 1,51 MdUSD, en hausse de 12% et supérieur au consensus (1,47 MdUSD). Le résultat opérationnel ajusté a également progressé, à 1,27 MdUSD, contre 1,12 MdUSD au troisième trimestre 2025.

Sur le plan opérationnel, le RevPAR mondial a augmenté de 6,5% à taux de change constants, avec une progression de 7,4% aux Etats-Unis et au Canada et de 4,4% sur les marchés internationaux. Cette croissance reflète à la fois une hausse des prix moyens et une amélioration des taux d'occupation.

Le groupe a ajouté environ 20 100 chambres nettes au cours du trimestre, portant son parc mondial à près de 1,83 million de chambres réparties dans plus de 10 200 établissements. Son portefeuille de projets de développement a atteint un niveau record, avec plus de 634 000 chambres.

"Nos excellents résultats du troisième trimestre reflètent la dynamique continue de nos activités, les avantages de notre envergure mondiale et la puissance de nos marques et de nos moteurs de revenus", a déclaré Anthony Capuano, directeur général de Marriott International.

Le groupe a par ailleurs racheté 3,5 millions de ses propres actions pour 1,3 MdUSD au troisième trimestre. Depuis le début de l'année et jusqu'au 28 octobre, les distributions aux actionnaires, sous forme de dividendes et de rachats d'actions, ont atteint environ 4 MdsUSD.

Pour l'ensemble de l'exercice 2026, Marriott a relevé sa prévision de croissance du RevPAR mondial, désormais attendue entre 4,5% et 5% à taux de change constants.