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Maisons du monde reporte sa publication annuelle
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 18:07

Sans grande surprise, Maisons du monde a annoncé le report de la publication de ses résultats 2025 et de son rapport financier annuel dans la perspective d'une prochaine communication sur l'issue de sa recherche d'adossement. Pour rappel, le spécialiste des meubles et accessoires de décoration a lancé une recherche d'adossement auprès de tiers financiers ou industriels, afin de permettre d'assurer la continuité de son activité.

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