information fournie par Boursorama avec AFP • 02/06/2026 à 19:36

Maison Pommery, en difficulté financière, annonce un projet de rapprochement avec l'allemand Henkell

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / NICHOLAS HUNT )

La maison de champagne Maison Pommery, plombée par ses dettes, a annoncé mardi être entrée en négociations exclusives avec le fabricant allemand de vin mousseux Henkell "pour une période de deux mois" en vue d'un "rapprochement stratégique".

"Ce projet de partenariat entre deux groupes familiaux donnerait naissance à un acteur mondial des vins effervescents, bénéficiant d’un portefeuille de marques fortes et complémentaires, ainsi que d’une présence commerciale internationale", indique Maison Pommery dans un communiqué.

Si le projet devait aboutir, Henkell deviendrait l'actionnaire majoritaire de Maison Pommery, nouveau nom de Vranken Pommery depuis janvier, précise l'entreprise.

"Il n’existe à ce stade aucune garantie que les négociations en cours aboutissent à une opération", ajoute-t-on.

Cette annonce survient alors que le groupe, lourdement endetté, est dans l'attente du bouclage de son refinancement avec les banques.

La publication de ses comptes définitifs pour 2025, déjà reportée une première fois au 4 juin, est désormais fixée au 30 juin lors de l'assemblée générale.

Les comptes préliminaires publiés le 30 mars faisaient état d'un résultat net en forte reprise en 2025 à 32 millions d'euros contre 900.000 euros en 2024, année plombée par des baisses de volumes de vente de champagne.

Mais selon ces comptes, la dette financière nette ne s'était réduite qu'à 754,4 millions d'euros fin 2025, contre 758,3 millions d'euros au 31 décembre 2024.

Maison Pommery gère 2.600 hectares de terres, détenues en pleine propriété ou en bail, réparties sur quatre vignobles en Champagne, Provence, Camargue et dans la vallée du Douro, au Portugal.

Elle comprend des marques de champagne comme Vranken, Pommery & Greno, Heidsieck & Co Monopole, Charles Lafitte et Bissinger & Co, les vins de Porto Rozès et Sao Pédro et les vins Douro Terras do Grifo ainsi que vins Domaine Royal de Jarras, Pink Flamingo Camargue et le vin Château La Gordonne Provence.