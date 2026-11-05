Maersk relève à nouveau ses prévisions de bénéfice pour 2026

Le groupe maritime danois Maersk MAERSKb.CO a relevé jeudi pour la troisième fois ses prévisions de bénéfice pour 2026, alors que la congestion des ports, la forte demande des consommateurs et les investissements dans l'intelligence artificielle ont maintenu les taux de fret des conteneurs à un niveau élevé.

"Malgré la persistance des incertitudes géopolitiques et des perturbations, le commerce mondial est resté remarquablement résilient", a déclaré le directeur général Vincent Clerc dans un communiqué.

"La demande est portée non seulement par les dépenses de consommation, mais aussi, de plus en plus, par des investissements majeurs dans l’électrification, l’énergie et l’expansion rapide des infrastructures d’IA, ce qui génère d’importants flux de fret industriel à travers le monde", a-t-il ajouté.

La deuxième plus grande compagnie maritime au monde prévoit désormais un résultat opérationnel avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) compris entre 14 milliards et 14,5 milliards de dollars (12,43 et 12,88 milliards d'euros) cette année, contre une fourchette précédemment annoncée comprise entre 10,5 milliards et 12,5 milliards de dollars.

Le résultat d'exploitation sous-jacent (Ebit) devrait se situer entre 8 milliards et 8,5 milliards de dollars, contre une fourchette précédente comprise entre 4,5 milliards et 6,5 milliards de dollars, a-t-elle précisé.

Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de Maersk au troisième trimestre a progressé de 75% pour atteindre 4,7 milliards de dollars, un chiffre inférieur à la prévision moyenne de 5,04 milliards de dollars issue d'un sondage LSEG.

(Rédigé par Stine Jacobsen et Jacob Gronholt-Pedersen; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)