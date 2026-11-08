 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Route du Rhum : Tom Laperche triomphe avec un chrono record
information fournie par AFP 08/11/2026 à 03:57

Ajouter Boursorama à vos sources

Le navigateur Tom Laperche célèbre sa victoire sur la Route du Rhum, le samedi 7 novembre 2026 à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe ( AFP / Loic VENANCE )

Le navigateur Tom Laperche célèbre sa victoire sur la Route du Rhum, le samedi 7 novembre 2026 à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe ( AFP / Loic VENANCE )

Magistral depuis le coup de canon à Saint-Malo, Tom Laperche (SVR Lazartigue) a remporté samedi soir en Guadeloupe la prestigieuse Route du Rhum, dès sa première participation et en un temps record.

Le skipper de 29 ans a passé la ligne à Pointe-à-Pitre à 22h31 locales, soit 3h34 dimanche à Paris, après 6 jours 13 heures et 27 minutes en mer, améliorant de 6 heures et 19 minutes le précédent chrono de référence établi par Charles Caudrelier en 2022.

A l'approche de la bouée marquant l'arrivée dans la nuit guadeloupéenne, le jeune marin a laissé exploser sa joie, sautant pieds nus sur le grand filet de son trimaran, tout en saluant à distance son équipe technique.

Seul en tête de flotte depuis plusieurs jours, il a très bien négocié le périlleux tour de Guadeloupe, multipliant les manoeuvres en raison d'un vent de face qui l'empêchait de faire route directe vers la bouée de Basse Terre.

Il était attendu aux alentours de minuit par la foule sur les pontons. Thomas Coville (Sodebo) et Louis Burton (Armand Thiery), eux, devraient compléter le podium dans la journée de dimanche à Pointe-à-Pitre.

"Un rêve de gosse"

Laperche, surdoué de la voile qui a passé le plus gros de son adolescence à naviguer, n'avait encore jamais pris le départ de la célèbre transatlantique en solitaire, qui fêtait sa 13e édition cette année.

C'était pourtant le rêve d'enfance de ce Morbihannais, dont le père dentiste a terminé quatrième de l'épreuve dans la catégorie Multi 50 en 2010. Il partait favori à la barre du SVR Lazartigue, bateau conçu dans l'écurie du marin charentais François Gabart.

Mis à l'eau en 2021 et vainqueur de la Transat Café L'Or en 2025, le grand trimaran bleu était considéré comme l'Ultim le mieux préparé de la flotte au départ du Rhum, avec le Banque Populaire d'Armel Le Cléac'h.

Mais alors qu'il naviguait aux trousses de Laperche lors du premier tiers de la traversée, Le Cléac'h a chaviré, comme en 2018, avant d'être secouru quelques heures plus tard et "en bonne santé" par un cargo panaméen.

Tom Laperche a d'ailleurs bénéficié d'une bonification d'une heure et 2 minutes pour s'être temporairement dérouté vers Le Cléac'h, qui avait déclenché sa balise de détresse.

"Après l'accident, la physionomie de la course a un petit peu changé. La gestion du risque est devenue beaucoup plus importante, reléguant la gestion de la performance un peu en dessous dans la pile des priorités", a détaillé Franck Cammas, vainqueur de la Route du Rhum en 2010 et intégré à la cellule de routage de Laperche cette année.

"Lever le pied"

L'avance engrangée sur la concurrence a "permis de lever le pied face aux obstacles compliqués qui restaient à franchir: dépressions tropicales, gros grains, orages et vent générant des sauts de dix nœuds instantanés", a-t-il ajouté.

Depuis le départ dimanche dernier à 13h02 à Saint-Malo, Laperche a réalisé une course quasi parfaite, prenant la tête dès les premiers milles et menant la flotte jusqu'à l'arrivée.

Derrière les cadors de la catégorie Ultim, la bagarre continue pour les skippers des autres classes qui ont eu à affronter de nombreux pièges météo depuis le départ, pourtant donné dans des conditions historiquement clémentes.

Chez les monocoques Imoca (18,28 m), voiliers du Vendée Globe, Corentin Horeau (MACSF) occupe fermement la première place dimanche soir, 250 milles devant Sam Goodchild (Macif) et Boris Herrmann (Malizia). Ils sont attendus mardi à Pointe-à-Pitre.

Les Ocean Fifty (multicoques de 15 m) devraient les précéder avec une arrivée prévue juste avant pour Basile Bourgnon (Edenred) en passe d'imitier son papa Laurent, vainqueur à deux reprises de la Route du Rhum en 2014 et 2018.

Sport

Valeurs associées

EDENRED
24,600 EUR Euronext Paris -2,26%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le patron de l'UFC Dana White (au centre) aux côtés de Donald Trump à West Palm Beach, en Floride, le 6 novembre 2024 ( AFP / Jim WATSON )
    Trump veut Dana White, patron de la fédération de MMA, comme porte-parole de la Maison Blanche
    information fournie par AFP 08.11.2026 01:29 

    Donald Trump a annoncé samedi avoir proposé le poste de porte-parole de la Maison Blanche à Dana White, un de ses proches qui dirige l'UFC, principale organisation mondiale d'arts martiaux mixtes (MMA). Après la nomination vendredi de son conseiller Stephen Miller, ... Lire la suite

  • Le Real Madrid se promène sur la pelouse de Valence
    Le Real Madrid se promène sur la pelouse de Valence
    information fournie par So Foot 07.11.2026 23:36 

    Valence 0-3 Real Madrid Buts : Valverde (28 e ), Güler (36 e ) et Mbappé (75 e ) pour les Merengue Pas si mal ce Real. En déplacement sur la pelouse d’un Valence à l’agonie dans les abysses de la Liga, le Real Madrid a enchaîné un huitième succès de rang toutes ... Lire la suite

  • Débuts réussis pour Paulo Fonseca avec le Sporting
    Débuts réussis pour Paulo Fonseca avec le Sporting
    information fournie par So Foot 07.11.2026 23:29 

    Sporting CP 1-0 Moreirense But : L. Suárez (61 e ) Une belle entrée en matière. Pour les grands débuts de Paulo Fonseca sur le banc, le Sporting CP a fait tomber Moreirense grâce à un très beau but de Luis Suárez (1-0) . L’aventure démarre bien pour le désormais ... Lire la suite

  • Toujours invaincue en championnat, la Roma domine facilement Sassuolo
    Toujours invaincue en championnat, la Roma domine facilement Sassuolo
    information fournie par So Foot 07.11.2026 23:15 

    Roma 3-0 Sassuolo Buts : Hermoso (27 e ), Walukiewicz (c.s.c, 30 e ) et Mora (58 e ) pour les Giallorossi Rome domine l’Italie. Toujours invaincu en championnat, la Roma recevait Sassuolo ce samedi soir pour tenter de recoller tout près de son rival, la Lazio, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
97,88 -1,45%
CAC 40
8 139 -0,81%
EUR/USD SPOT
1,114 0,00%
Or
4 065,99 0,00%
TOTALENERGIES
79,73 -1,20%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank