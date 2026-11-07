Pologne : un tireur "fasciné par l'extrême droite" abat six personnes à Cracovie

Un policier sécurise l'accès à un secteur du centre historique de Cracovie en Pologne, après une fusillade, le 7 novembre 2026 ( AFP / Bartosz SIEDLIK )

Un homme "fasciné par les idéologies d'extrême droite" a ouvert le feu sur des passants samedi à Cracovie, vitrine touristique de la Pologne, faisant six morts et une quinzaine de blessés, la plus grave tuerie de masse qu'ait connue le pays depuis des décennies.

A Cracovie, ancienne capitale historique de la Pologne qui a accueilli plus de 16 millions de visiteurs l'an dernier, une journaliste de l'AFP a vu des personnes allongées au sol, de nombreux véhicules de secours et policiers en armes ainsi que des hélicoptères survolant les lieux du drame.

Samedi soir, le quartier de la place du marché, au coeur de la vieille ville particulièrement prisée des touristes étrangers et très fréquentée en ce jour de week-end, était entièrement bouclé.

Les faits se sont produits vers 15H00 (14H00 GMT) lorsqu'un homme, de nationalité polonaise selon la police, a fait irruption en voiture et s'est mis à tirer "au hasard", selon un porte-parole de la police locale. Quatre femmes et deux hommes ont été tués. Un étranger figure parmi eux.

Seize personnes étaient en outre hospitalisées samedi soir, selon le ministre de l'Intérieur, sans qu'il soit possible de dire si l'assaillant en faisait partie.

Parmi les blessés, un policier a été atteint par un projectile tandis qu'un autre se trouve dans un état grave, touché à trois reprises, selon le ministre de l'Intérieur.

L'auteur des faits a été neutralisé par la police. Des images amateur circulant sur les réseaux sociaux montrent un policier tirant à plusieurs reprises et à très faible distance sur un homme en tenue militaire, masqué et casqué, muni d'un fusil semi-automatique AR15.

La police a indiqué qu'il était polonais et qu'il avait agi seul.

"Tout porte à croire qu'il avait des opinions très, très radicales", a affirmé Marcin Kierwinski lors d'un point presse à Cracovie.

"Tout indique qu'il était fasciné par des idéologies d'extrême droite. Même si cela devra encore être vérifié", a-t-il ajouté.

La police a retrouvé d'autres armes et une grande quantité de munitions dans la voiture du suspect, a déclaré Katarzyna Cislo, de la police de Cracovie, sur la chaîne d'information TVN24, précisant que l'homme était né en 2002.

'Risque terroriste'

"C'est une tragédie pour Cracovie, on n'a jamais connu une chose pareille. J'ai vu un homme faire le tour de la place et tirer sur des gens", a raconté sur place à l'AFP une témoin, Annette, une Polonaise âgée d'une soixantaine d'années.

Comme elle, de nombreux témoins étaient très choqués, en pleurs, réfugiés dans les magasins du quartier.

Stella est venue de France avec un ami visiter le camp de concentration d'Auschwitz, qui se trouve à une heure de route de Cracovie.

"C'est en arrivant ici qu'on a découvert ce qui s'est passé. Ça fait très peur de se dire qu'il y a toujours des risques en Europe, des risques de nature terroriste", a dit à l'AFP la jeune femme de 22 ans.

Le Premier ministre Donald Tusk, qui a déploré sur X "une tragique fusillade", devait tenir une réunion d'urgence à Cracovie dans la soirée.

Des policiers et des équipes de secours près du lieu d'une fusillade à Cracovie en Pologne, le 7 novembre 2026 ( AFP / Sonia BAKARIC )

Le président Karol Nawrocki a fait part de son "immense inquiétude". "La sécurité des Polonais est une priorité absolue", a-t-il ajouté.

La cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas, a quant à elle déploré une "tragédie". Les répercussions de cet événement "se feront sentir bien au-delà des frontières de la Pologne", a-t-elle souligné sur X.

Le président français Emmanuel Macron, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni et le chancelier allemand Friedrich Merz ont eux aussi publié des messages de soutien à Varsovie.

Etat d'alerte

Les fusillades mortelles sont rares dans ce pays d'Europe de l'Est de 38 millions d'habitants, membre de l'UE et de l'Otan.

Mais le pays était en état d'alerte maximale après une série d'attaques au couteau en octobre, que Tusk a dénoncées comme participant d'un "culte de la violence" alimenté par les réseaux sociaux.

Et la Pologne connaît une forte augmentation du nombre de permis de détention d'armes. En 2025, plus de 50.000 nouveaux permis ont été accordés, portant leur nombre à 411.000, selon des données de la police.

Des policiers examinent une voiture noire, qui appartiendrait au suspect d’une fusillade, dans le centre historique de Cracovie, en Pologne, le 7 novembre 2026 ( AFP / Bartosz SIEDLIK )

Varsovie, alliée indéfectible de l'Ukraine depuis l'invasion à grande échelle menée par la Russie en 2022, a mis en garde à plusieurs reprises contre des actes de sabotage et une guerre hybride russes sur le sol polonais, des accusations rejetées par Moscou.