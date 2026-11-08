En Uruguay, le pape dénonce la violence et appelle les jeunes à fonder une famille

Le pape Léon XIV salue les fidèles depuis la papamobile à son arrivée pour une veillée de prière au stade Centenario de Montevideo, le 7 novembre 2026 ( AFP / Rodrigo ARANGUA )

Le pape Léon XIV a dénoncé samedi la mort d'enfants dans un quartier de l'Uruguay en proie à la violence et exhorté les jeunes à "oser" le mariage et la famille, au deuxième journée de sa tournée en Amérique du Sud.

A Montevideo, le souverain pontife de 71 ans a parcouru à pied les rues du quartier de Casavalle, qui affiche le taux d'homicides le plus élevé du pays, sur fond d'affrontements entre bandes rivales impliquées dans le narcotrafic.

Il était entouré d'un important dispositif de sécurité, au deuxième jour d'une intense tournée qui le conduira ensuite en Argentine et au Pérou, trois semaines après avoir été opéré d'un cancer du poumon.

Devant la foule venue l'écouter sur une scène en plein air, le chef des 1,4 milliard de catholiques a estimé qu'"un enfant de ce pays, si riche en ressources, ne devrait pas aller se coucher le ventre vide (...) et encore moins subir des violences au point d'en perdre la vie".

En Uruguay, quatre enfants sur dix vivent dans la pauvreté, selon l'Unicef.

Le pape Léon XIV salue les fidèles lors d'une visite à la paroisse Notre-Dame de Guadalupe, dans le quartier de Casavalle à Montevideo, le 7 novembre 2026 ( AFP / Tiziana FABI )

Longtemps considéré comme l'un des pays les plus sûrs et les plus prospères d'Amérique latine, l'Uruguay joue un rôle croissant dans le trafic de cocaïne.

Les habitants de Casavalle assurent entendre des fusillades tous les jours.

Le quartier "passe de calme à très dangereux en quelques minutes", raconte à l'AFP Claudia, une infirmière de 33 ans qui préfère taire son nom.

"Assister à des homicides devant sa porte, c'est terrible. Devant chez moi, une moto est arrivée et ils ont criblé quelqu'un de balles. Tu ne sais pas quoi faire quand tes enfants voient un corps étendu par terre", a-t-elle raconté.

"Pour toujours"

Le pape Léon XIV arrive en papamobile pour une veillée de prière au stade Centenario de Montevideo, le 7 novembre 2026 ( AFP / Tiziana FABI )

En fin de journée, Léon XIV a présidé une veillée de prière au stade Centenario, devant des dizaines de milliers de fidèles.

"Avoir le pape parmi nous, c'est un but d'anthologie", a déclaré dans le stade le cardinal Daniel Sturla, archevêque de Montevideo, dans une métaphore footballistique.

Non croyante, Paula Pirez, politologue de 33 ans, tenait à être présente. "Même si l'Uruguay est connu pour être très laïque, il est aussi vrai que beaucoup d'entre nous ont été éduqués dans les valeurs chrétiennes", a-t-elle expliqué à l'AFP.

En Uruguay, le pays le plus laïque d'Amérique latine, seuls 35% de la population se déclarent catholiques contre 55% en Argentine ou 67% au Pérou, selon un sondage de Latinobarómetro.

Dans l'ensemble de l'Amérique latine, le catholicisme n'a cessé de reculer, passant de 80% de la population en 1995 à 55% en 2026, de même source. La proportion de personnes se disant "sans religion" est, à l'inverse, en constante progression (16% en 2026)

Le chef de l'Eglise a regretté "la progression de la sécularisation et d'une indifférence religieuse de plus en plus répandue".

Lors de son discours, ponctué dans le public de vivats et de cris comme "on t'aime très fort", le pape a appelé les jeunes à se marier et faire des enfants.

"Jeunes, osez vous-mêmes franchir le pas en vous mariant et en fondant une famille. N'ayez pas peur du +pour toujours+!", a-t-il lancé.

Le taux de fécondité dans la région chute de manière rapide. Il est passé de 5,8 enfants par femme en 1950 à 1,8 enfant en 2024, selon une récente étude du Fonds des Nations unies pour la population.

Maté et IA

Plus tôt dans la journée, lors d'une messe, le pape a multiplié les éloges au maté, l'infusion chérie des Uruguayens qui "nous enseigne le partage et la vie en communauté".

"Le maté est même arrivé jusqu'à Rome! ", a-t-il lancé, déclenchant les rires de la foule réunie à Paysandu, à 350 km au nord-ouest de Montevideo.

A l'Université catholique d'Uruguay, Léon XIV a mis en garde contre une "déshumanisation" provoquée par l'utilisation de l'IA dans l'éducation, exhortant écoles et universités à faire "passer la personne avant l'algorithme".

Dimanche, il se rendra dans la ville uruguayenne de Florida puis en Argentine, la patrie de son prédécesseur, François.