Maersk-Les nouvelles prévisions de bénéfice pour 2026 déçoivent, le titre chute

(Actualisé avec analystes, cours de Bourse)

Le groupe maritime danois Maersk MAERSKb.CO chute en Bourse jeudi après avoir relevé pour la troisième fois ses prévisions de bénéfice pour 2026, les analystes estimant que cette révision était attendue et que le bénéfice du troisième trimestre est décevant.

La deuxième plus grande compagnie maritime au monde prévoit désormais un résultat opérationnel avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) compris entre 14 milliards et 14,5 milliards de dollars (12,43 et 12,88 milliards d'euros) cette année, contre une fourchette précédemment annoncée comprise entre 10,5 milliards et 12,5 milliards de dollars.

Le résultat d'exploitation sous-jacent (Ebit) devrait se situer entre 8 milliards et 8,5 milliards de dollars, contre une fourchette précédente comprise entre 4,5 milliards et 6,5 milliards de dollars, a-t-elle précisé.

J.P. Morgan note que la révision à la hausse des perspectives était bien moins importante que ce à quoi s’attendait le marché.

Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de Maersk au troisième trimestre a progressé de 75% pour atteindre 4,7 milliards de dollars, un chiffre inférieur à la prévision moyenne de 5,04 milliards de dollars issue d'un sondage LSEG.

Selon les analystes, ce résultat inférieur aux prévisions s'explique par des volumes plus faibles que prévu et une hausse des coûts au sein de la division Ocean.

La forte tendance des taux de fret au comptant ne semble pas s’être répercutée sur les revenus unitaires de Maersk, développe J.P. Morgan.

"Malgré la persistance des incertitudes géopolitiques et des perturbations, le commerce mondial est resté remarquablement résilient", a déclaré le directeur général Vincent Clerc dans un communiqué.

"La demande est portée non seulement par les dépenses de consommation, mais aussi, de plus en plus, par des investissements majeurs dans l’électrification, l’énergie et l’expansion rapide des infrastructures d’IA, ce qui génère d’importants flux de fret industriel à travers le monde", a-t-il ajouté.

Vers 09h09 GMT, l'action Maersk chutait de 9,05%.

(Rédigé par Stine Jacobsen et Jacob Gronholt-Pedersen ; avec Alexander Klyve Gudbrandsen, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)