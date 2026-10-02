Macron va réunir les dirigeants du G7 pour coordonner la réponse au bond du prix des carburants

Réunion des ministres du Commerce du G7 à Paris
Le président de la République Emmanuel Macron va réunir dans les meilleurs délais une visioconférence des dirigeants du G7 pour coordonner les mesures visant à lutter contre la montée des prix des carburants, a-t-on appris vendredi de l'Elysée.
"La France, qui exerce cette année la présidence du G7, (...) entend réunir dans les meilleurs délais une visioconférence des dirigeants du G7 pour assurer la coordination des mesures à prendre afin de contribuer à desserrer l'étau des prix et à garantir l'approvisionnement entre pays du G7 et au niveau mondial en pétrole brut et produits raffinés", indique le palais présidentiel.
Emmanuel Macron a souligné lors d'un échange avec le président américain Donald Trump, dans la nuit de jeudi à vendredi, la nécessité de travailler ensemble pour lutter contre la montée des prix des carburants. Il s'est également entretenu sur ce sujet avec le Premier ministre canadien Mark Carney.
(Reportage Michel Rose, rédigé par Zhifan Liu, édité par Benjamin Mallet)
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