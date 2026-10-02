Macron va réunir les dirigeants du G7 pour coordonner la réponse au bond du prix des carburants

Réunion des ministres du Commerce du G7 à Paris

Le président ‌de la République Emmanuel Macron va ​réunir dans les meilleurs délais une visioconférence des dirigeants du G7 pour coordonner ​les mesures visant à lutter contre la montée ​des prix des carburants, ⁠a-t-on appris vendredi de l'Elysée.

"La France, ‌qui exerce cette année la présidence du G7, (...) entend réunir dans ​les meilleurs ‌délais une visioconférence des dirigeants ⁠du G7 pour assurer la coordination des mesures à prendre afin de contribuer ⁠à desserrer ‌l'étau des prix et à garantir ⁠l'approvisionnement entre pays du G7 ‌et au niveau mondial en ⁠pétrole brut et produits raffinés", indique ⁠le palais ‌présidentiel.

Emmanuel Macron a souligné lors d'un échange ​avec le président ‌américain Donald Trump, dans la nuit de jeudi à ​vendredi, la nécessité de travailler ensemble pour lutter contre la ⁠montée des prix des carburants. Il s'est également entretenu sur ce sujet avec le Premier ministre canadien Mark Carney.

(Reportage Michel Rose, rédigé par Zhifan Liu, édité par ​Benjamin Mallet)