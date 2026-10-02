Suède: Magdalena Andersson à nouveau chargée de former un gouvernement

La cheffe des socio-démocrates suédois Magdalena Andersson à Stockholm le 28 septembre 2026 ( TT News Agency / Jonas EKSTROMER )

Le président du parlement suédois a annoncé vendredi confier à nouveau à la cheffe des sociaux-démocrates la mission de constituer un gouvernement près de trois semaines après les législatives remportées d'un cheveu par le bloc de gauche.

"À la lumière des entretiens que j'ai menés, j'ai décidé de confier à Magdalena Andersson, présidente du Parti social-démocrate, la mission de reprendre ses consultations exploratoires", a indiqué Andreas Norlén, lors d'une conférence de presse.

Mme Andersson, qui, avec ses alliés, compte désormais au parlement 176 sièges contre 173 pour la droite et l'extrême droite, avait lundi renoncé à l'idée de former un gouvernement faute d'accord entre les partis de gauche et centriste.

"Sa mission commencera formellement le lundi 5 octobre et devra m'être rapportée au plus tard le lundi 12 octobre. À ce moment-là, Magdalena Andersson pourra soit finaliser sa mission, soit demander un délai supplémentaire si des négociations ou des discussions utiles sont alors en cours et doivent pouvoir se poursuivre", a expliqué M. Norlén, soulignant que la répartition des forces n'avait pas évolué depuis le début de la semaine.

Les résultats des législatives du 13 septembre étaient tellement serrés qu'il a fallu plusieurs jours pour confirmer la courte victoire du bloc de centre gauche sur celui du Premier ministre conservateur sortant Ulf Kristersson qui s'esquissait à l'issue de la soirée électorale.

Les analystes suédois spéculaient sur le fait que le président du Parlement puisse confier la mission à M. Kristersson.

Le président du parlement suédois Andreas Norlén à Stockholm le 28 septembre 2026 ( TT News Agency / Jonas EKSTROMER )

"Nous avons quatre partis au Parlement qui forment une majorité et ils ont Magdalena Andersson comme candidate numéro un au poste de Première ministre", a déclaré M. Norlén à l’AFP.

"Je juge raisonnable qu'elle puisse d'abord examiner ses options pour former un gouvernement de son côté de l'échiquier politique suédois et poursuivre la tâche que je lui ai confiée il y a quelque temps", a-t-il ajouté.

A la presse, Ulf Kristersson a déclaré trouver "naturel" que Magdalena Andersson soit désignée au vu du résultat des élections.

Sur les réseaux sociaux, cette dernière s'est félicitée de sa nomination.

"Pendant le week-end, je réfléchirai à la manière dont je peux faire avancer le processus. J'espère que les autres partis reconsidéreront également leurs positions", a-t-elle écrit.

Le président du Riksdag, le parlement monocaméral, dispose de quatre tentatives pour charger un responsable de former un gouvernement. Si la quatrième échoue, de nouvelles élections doivent être convoquées - une perspective très impopulaire.