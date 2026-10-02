Explosion en zone démilitarisée: Pyongyang juge "pathétique" la réclamation d'excuses de Séoul

Kim Yo Jong, la sœur cadette du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, à Hanoï le 2 mars 2019 ( POOL / JORGE SILVA )

Kim Yo Jong, la puissante sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, a jugé "pathétique" la "sorte d'excuses" réclamée par Séoul après une explosion dans la zone démilitarisée séparant les deux Corées, qui a grièvement blessé trois de ses soldats.

La Corée du Sud "est allée jusqu'à parler d'une sorte +d'excuses+", a déclaré Kim Yo Jong dans un communiqué. "Ils sont absolument pathétiques", a ajouté la soeur cadette du dirigeant nord-coréen, considérée comme un des poids-lourds du régime.

Les deux Corées sont toujours techniquement en guerre, le conflit de 1950-1953 s'étant achevé par un armistice et non par un traité de paix.

Trois militaires sud-coréens ont été grièvement blessés et l'un d'eux a perdu un pied dans l'explosion survenue le 21 septembre dans la zone démilitarisée (DMZ). Si la DMZ est officiellement démilitarisée, elle figure parmi les endroits les plus minés au monde et des explosions de mines ont déjà causé des frictions entre les deux Corées.

On estime que plus de 800.000 mines infestent cette zone-tampon de quatre kilomètres de large qui divise depuis 1953 la péninsule sur près de 250 km.

La Corée du Nord a nié en début de semaine être à l'origine de cet incident. Quelques heures plus tard, l'armée sud-coréenne a exigé des excuses officielles de Pyongyang, dénonçant une "violation flagrante de l'accord d'armistice".

Mais dès le lendemain, le président sud-coréen Lee Jae Myung, considéré comme favorable au dialogue, a appelé Pyongyang à renouer le contact.

"Sommet de la farce"

"Mon administration continuera de prendre des mesures concrètes pour réduire les tensions militaires entre les deux Corées", a-t-il assuré.

Kim Yo Jong a tourné en dérision ces propos, les qualifiant de "sommet de la farce que tout le monde devrait regarder".

Le Parti du pouvoir au peuple (PPP), principale formation d'opposition sud-coréenne, a critiqué Lee après ces déclarations.

"Des soldats sud-coréens ont été blessés et, loin de recevoir des excuses, nous avons été tournés en ridicule par la Corée du Nord", souligne le PPP dans un communiqué.

Cette nouvelle montée des tensions intervient alors que les récentes ouvertures du président américain Donald Trump envers Pyongyang font craindre que Séoul, allié de Washington, soit tenu à l'écart d'éventuelles négociations sur le nucléaire nord-coréen.

Le mois dernier, Lee avait estimé que Washington devait chercher à obtenir un gel du programme nucléaire nord-coréen, plutôt que son démantèlement immédiat, et proposer en échange un allègement des sanctions.

"Pour l'instant, la Corée du Nord tire d'importants revenus de ses livraisons de matériel militaire à la Russie et s'en sert pour maintenir un équilibre avec la Chine. Elle a donc peu d'intérêt à normaliser ses relations avec le Japon, la Corée du Sud ou même les États-Unis", a estimé à l'AFP Vladimir Tikhonov, professeur d'études coréennes à l'université d'Oslo.

"Mais la guerre finira un jour. Les bénéfices tirés des exportations d'armes vers la Russie diminueront, et le ton diplomatique de la Corée du Nord pourrait lui aussi changer", a-t-il ajouté.

Après une période de détente ayant suivi la conclusion d'un accord militaire intercoréen en 2018, les relations entre les deux pays se sont à nouveau fortement dégradées depuis 2022.

Kim Jong Un, qui a renforcé sa coopération avec la Russie et multiplié les essais d'armements de plus en plus sophistiqués, a depuis rendu encore plus hermétique la frontière avec le Sud et qualifié celui-ci d'"ennemi principal".

En 2015, deux soldats sud-coréens avaient été grièvement blessés par l'explosion d'une mine dans le côté sud de la DMZ, l'un d'eux perdant ses deux jambes. Séoul avait conclu que des troupes nord-coréennes avaient franchi la ligne de démarcation militaire pour poser les mines, une accusation que Pyongyang avait niée.

Cette affaire avait poussé la Corée du Sud à reprendre les émissions de messages hostiles au régime de Pyongyang via des haut-parleurs le long de la frontière.