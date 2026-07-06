Macron en Syrie, première visite d'un dirigeant de l'UE

Emmanuel Macron est arrivé lundi en Syrie, a rapporté l'agence de presse officielle syrienne, pour la première visite à Damas d'un chef d'État de l'Union européenne depuis que des rebelles dirigés par le président Ahmed al-Sharaa ont renversé Bachar al-Assad en 2024.

Ce déplacement met en lumière la transformation géopolitique de la Syrie sous Ahmed al Charaa, ancien commandant d'al-Qaïda qui a noué des liens étroits avec des puissances occidentales et moyen-orientales auparavant hostiles à Bachar al Assad, dans un contexte de reconstruction d'un pays dévasté par 13 ans de guerre.

"Je viens dire l'engagement de la France auprès du peuple syrien. Pour une Syrie souveraine, unie dans sa pluralité et en paix avec ses voisins. Ensemble, ouvrons une nouvelle page de stabilité et de paix", a déclaré Emmanuel Macron dans un message publié sur X après son arrivée.

À l'aéroport de Damas, Emmanuel Macron a été accueilli par le ministre syrien des Affaires étrangères Asaad Al Chaïbani, selon l'agence officielle SANA.

La reconstruction de la Syrie figure parmi les thèmes centraux de la visite. Emmanuel Macron est accompagné de dirigeants d'entreprises, dont Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies et et Rodolphe Saada, à la tête du groupe français de transport maritime CMA CGM, notamment, a précisé un responsable de la présidence française lors d'un point presse en amont du déplacement.

Le président français doit également réaffirmer l'attachement de la France à une Syrie libre et pluraliste respectant toutes ses communautés, et rencontrer des Syriens d'horizons et d'appartenances diverses, a ajouté ce responsable.

Ahmed al Charaa avait rencontré Emmanuel Macron lors d'une visite en France l'an dernier, la première dans un pays européen depuis la chute de Bachar al Assad.

Le président français s'était alors distingué parmi les principaux défenseurs de la levée des sanctions occidentales qui avaient étranglé l'économie syrienne et ont été en grande partie supprimées l'an dernier.

(John Irish et Makini Brice à Paris; Muhammad Al Gebaly et Menna Alaa El Din au Caire; version française Nicolas Delame, édité par Benoit Van Overstraeten)