M&P rachète les actifs de Gran Tierra en Colombie et en Équateur pour $1,33 mld

Maurel & Prom (M&P) MAUP.PA a annoncé mercredi la signature d'un accord définitif de cession et d'acquisition avec une filiale de Gran Tierra Energy GTE.TO , en vue de racheter au groupe pétrolier et gazier canadien ses actifs en Colombie et en Équateur, pour une valeur totale de 1,33 milliard de dollars (1,15 milliard d'euros).

Cette acquisition permettra à l'opérateur français de créer une plateforme de premier plan en Amérique latine, selon un communiqué, avec une production moyenne de 29.026 barils de pétrole par jour (bpj) au premier semestre.

"Nous voyons un potentiel clair pour porter la production nette du portefeuille acquis à environ 40.000 bpj à l'horizon 2029-2030", selon le directeur général Olivier de Langavant, cité dans le communiqué.

La date d'effet économique est fixée au 31 mars 2026, pour une finalisation attendue "aux alentours du 31 décembre 2026", précise Maurel & Prom.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)