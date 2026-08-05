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Les Bourses européennes ouvrent à des niveaux record
information fournie par AFP 05/08/2026 à 09:17
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Le CAC 40 en hausse de près de 3% mercredi 6 mai ( AFP / Eric PIERMONT )

Le CAC 40 en hausse de près de 3% mercredi 6 mai ( AFP / Eric PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert à des niveaux record mercredi, après avoir atteint des sommets la veille, portées par la baisse des prix du pétrole avec la reprise des efforts diplomatiques au Moyen-Orient.

Les places de Paris (+0,16%), Francfort (+0,65%), Milan (+0,59%), Madrid (+0,63%), mais aussi Amsterdam (+0,31%) et Stockholm (+0,60%) ont touché des nouveaux records absolus dès les premiers échanges européens, bénéficiant également d'une bonne saison des résultats et d'amélioration des perspectives macroéconomiques.

Londres (+0,40%) évoluait également très proche de son record en séance.

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1 commentaire

  • 09:21

    Des niveaux record ??? On ne doit pas avoir la même notion de record !!!

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