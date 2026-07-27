LVMH réalise un résultat net part du Groupe de 5,7 milliards d'euros au 1er semestre

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton réalise au premier semestre 2026 des ventes de 38,6 milliards d'euros.

La croissance accélère au 2ème trimestre avec une croissance organique des ventes pour le Groupe à 3% et 4 % hors impact du conflit au Moyen-Orient.

L'activité Vins et Spiritueux enregistre une croissance organique de 5% de ses ventes à 2 598 millions d'euros et une progression de 11% du résultat opérationnel courant à 582 millions d'euros au premier semestre 2026.

Les ventes du groupe d'activités Mode et Maroquinerie sont en croissance organique au deuxième trimestre avec notamment une accélération forte aux Etats-Unis, et malgré l'impact du conflit au Moyen-Orient. Au 1er semestre 2026, le chiffre d'affaires est de 18 146 millions d'euros, en baisse de -1%.

La marge opérationnelle reste à un niveau très élevé même si le résultat opérationnel (6 195 millions d'euros -7%) est impacté négativement par l'évolution des devises.

L'activité Parfums et Cosmétiques affiche des ventes stables en organique à 3 914 millions d'euros au premier semestre 2026 et maintient une politique d'innovation soutenue et une distribution très sélective. La marge opérationnelle est en légère hausse.

L'activité Montres et Joaillerie enregistre une croissance organique de 11% de ses ventes au deuxième trimestre, en accélération. La marge opérationnelle est en progression sur le semestre. Au 1er semestre, les ventes sont de 5 225 millions d'euros, en croissance organique de 9%.

Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2026 du groupe s'établit à 8,7 milliards d'euros (-4%) et fait ressortir une marge opérationnelle qui se maintient à un niveau élevé de 22,5%.

Le résultat net part du Groupe s'élève pour sa part à 5,7 milliards d'euros au 1er semestre, stable par rapport à l'année dernière.