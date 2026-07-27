Incendies : les départements alertent sur les moyens des secours et réclament une réforme du financement

Un sapeur-pompier de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris intervient sur des points chauds à Marcheprime, près de Bordeaux, le 26 juillet 2026, lors de l'incendie qui touche la forêt du nord du bassin d'Arcachon. ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Alors que plusieurs feux de forêt mobilisent les pompiers en France, notamment en Gironde, Départements de France réclame une réforme du financement des Sdis, jugé insuffisant face à la hausse des risques.

Alors que plusieurs feux d'ampleur mobilisent des milliers de sapeurs-pompiers en France, notamment en Gironde, l'association d'élus rappelle alerter "depuis des années" sur l'enjeu du financement de la sécurité civile. "Les défis explosent, mais les moyens n'évoluent pas à la même vitesse. Aujourd'hui, nous avons atteint un point de rupture", prévient-elle dans un communiqué.

Les départements dénoncent déjà un risque d'asphyxie financière face à la baisse de leurs recettes et l'explosion de leurs dépenses sociales, qui réduit déjà "drastiquement" leurs capacités d'investissement .

"Au moment même où les risques explosent, où les feux gagnent en intensité et où les besoins de protection des populations augmentent, les principaux financeurs de la sécurité civile voient leurs marges de manœuvre s'effondrer", blâment les Départements de France.

" Les collectivités territoriales financent plus de 90% des 5,6 milliards d'euros de budget des Sdis, et les Départements assument à eux seuls près de 60% de cet effort. Notre contribution est passée de 1,6 milliard d'euros en 2005 à 3,3 milliards d'euros aujourd'hui ", détaille François Sauvadet, président de Départements de France, cité dans le communiqué.

L'ADF appelle à revoir le financement des Sdis

L'assemblée de départements demande "l'ouverture immédiate d'une réforme du financement des Sdis, assortie de ressources nouvelles, pérennes et à la hauteur des risques auxquels notre pays est désormais confronté".

"Feux de forêt plus fréquents et plus violents, sécheresses durables, inondations majeures, crises sanitaires à répétition et explosion des missions de secours à personne. Jamais les sapeurs-pompiers n'ont été autant sollicités", affirme l'association d'élus.

"Cette réalité impose une réponse forte et durable de l'État", ajoute Jean-Louis Masson, président du conseil départemental du Var. "Face à la multiplication des événements climatiques extrêmes, l'augmentation du financement des Sdis ne peut plus reposer uniquement sur les départements", estime-t-il.

Lors de feux importants nécessitant l'envoi de renforts venus d'autres départements, comme c'est le cas en Gironde où 2.750 sapeurs-pompiers au total luttent contre l'incendie qui a ravagé 42.000 hectares , c'est l'Etat qui prend en charge leur déplacement.

Le rapport sénatorial sur le budget de l'Etat 2026 établit que "le coût des colonnes de renfort au titre de la saison feux de 2025 est estimé à plus de 16 millions d'euros" , ce qui comprend la compensation versée aux départements d'origine, l'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires, les frais de déplacement, ou encore l'éventuelle indemnité de mobilisation opérationnelle des sapeurs-pompiers professionnels.

Après les méga-feux de 2022, l'Etat a aussi cofinancé l'achat de 1.000 nouveaux engins et matériels, dont la livraison est prévue d'ici à 2027, via une enveloppe de 150 millions d'euros, complétée par 100 millions d'euros des collectivités.