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LVMH et Kering renforcent leur charte pour protéger les mannequins
information fournie par Boursorama avec AFP 08/10/2026 à 18:43

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( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

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Les géants du luxe Kering et LVMH, qui représentent de grandes marques de mode comme Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Vuitton ou Dior, ont annoncé jeudi renforcer leur charte commune pour mieux protéger les mannequins en interdisant notamment l'emploi de personnes mineures.

Cette charte "sur les conditions de travail, le respect et la protection dus aux mannequins" vise à garantir "un environnement de travail sain et sécurisé", est-il écrit dans le document.

L'une des principales mesures concerne l'âge des mannequins. "Les sociétés au profit desquelles sont organisés défilés ou shootings n’embauchent pas de mannequins de moins de 18 ans pour y représenter des adultes", selon l'engagement des deux entreprises.

La précédente charte, qui remontait à 2017, fixait l'âge minimum à 16 ans. Entre-temps, Kering avait en 2019 de lui-même fait passer à 18 ans cet âge minimum, mais pas LVMH.

Comme dans la charte de 2017, les deux mastodontes du luxe promettent de lutter contre la maigreur des mannequins, les marques s'engageant à bannir les tailles les plus petites, inférieures au 34 (taille française) pour les femmes et 44 pour les hommes.

Toute une série d'autres engagements concernent la lutte "contre toute forme de harcèlement, d'abus ou de violence, qu'elle soit physique ou morale, verbale ou psychologique".

Kering et LVMH ont conçu ensemble cette charte, rare initiative commune pour ces deux concurrents sur le marché du luxe. L'annonce intervient alors que vient de s'achever la Fashion Week femmes printemps/été à Paris.

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LVMH
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