A l'Assemblée, le RN maître de l'ordre du jour mais mis en minorité

Marine Le Pen (c), présidente du groupe RN, assise avec les députés du RN et ceux de son allié l'UDR lors de la journée réservée à l'Assemblée nationale, le 8 octobre 2026 à Paris ( AFP / LOU BENOIST )

Des thèmes consensuels pour tenter de marquer des points : pour sa journée réservée à l'Assemblée, le Rassemblement national espérait mettre ses adversaires dans l'embarras. Mais au moins jusqu'en début de soirée jeudi, le plan s'est heurté à un barrage de la gauche et du centre.

En début de journée, au milieu de son groupe au grand complet, Marine Le Pen souhaitait revendiquer une victoire forcément symbolique, à un peu plus de six mois de la présidentielle. Sa proposition de résolution sur l'accès à l'eau potable en outre-mer avait été conçue pour ça : un texte pavé de bonnes intentions et sans valeur contraignante - ni possibilité d'amendement, pour aller vite au vote.

La désillusion est vite tombée : par 160 voix contre 156, le RN a échoué à le faire adopter.

L'an dernier, il avait fait voter une résolution visant à dénoncer l'accord franco-algérien de 1968, une première historique à l'Assemblée pour un texte porté par le parti lepéniste.

Cette fois encore, l'extrême droite a pu compter sur les voix de la droite, mais les députés LR et Horizons étaient trop peu mobilisés pour faire pencher la balance.

Le député RN Yoann Gillet lors de la journée réservée au RN à l'Assemblée nationale, le 8 octobre 2026 à Paris ( AFP / LOU BENOIST )

Le socialiste guadeloupéen Elie Califer a critiqué "un texte d'affichage", la communiste réunionnaise Karine Lebon "une résolution digne d'un concours de Miss France", quand son co-insulaire insoumis Jean-Hughes Ratenon a martelé que LFI "ne danse pas au bal des hypocrites".

En retour, le RN Yoann Gillet a accusé "la gauche et les macronistes" de "traiter nos concitoyens d'outre-mer comme des Français de seconde zone" et leur a prédit qu'ils en paieraient le prix électoral.

"Relooking historique"

La suite du programme l'a confirmé : une autre résolution appelant à l'entrée au Panthéon de trois figures historiques, dont Olympe de Gouges, autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, a été repoussée, par 133 voix contre 158.

Marine Le Pen (c), présidente du groupe RN, lors de la journée réservée à l'Assemblée nationale, le 8 octobre 2026 à Paris ( AFP / LOU BENOIST )

Le texte appelait également à la panthéonisation de l'abbé Charles-Michel de l'Epée, précurseur de l'enseignement aux sourds-muets, et de Zéna M'Déré, cheffe de file du mouvement des "chatouilleuses", qui se sont battues pour une Mayotte française.

Sans contester l'importance de ces trois figures, de nombreux députés ont dénoncé une instrumentalisation de l'Histoire par le parti d'extrême droite.

Le RN "tente aujourd'hui une opération de relooking historique", a lancé la députée socialiste Colette Capdevielle.

"Ne soyons pas dupes", a abondé la députée Renaissance Nicole Dubré-Chirat. Ce texte "est davantage un outil de communication politique sur le volet mémoriel, qu'un véhicule législatif approprié pour panthéoniser trois personnalités au parcours admirable."

Une pétition signée par des universitaires spécialistes de cette figure de la Révolution a également dénoncé une tentative du RN de "se grimer" ainsi en formation féministe.

Deux autres résolutions, plus clivantes, ont également été rejetées : l'une sur la "priorité nationale" dans la commande publique par 187 voix contre 151. Tout comme celle visant à "refonder l'espace Schengen" en créant une "double frontière" contre l'immigration (144 voix contre 199).

Retour des ZFE

Le parti d'extrême droite misait sur ces initiatives pour se donner de l'élan et faire oublier la polémique qui vise depuis dix jours son président Jordan Bardella, accusé d'écrits de jeunesse antisémites - ce qu'il dément farouchement.

Sébastien Chenu, député du Rassemblement national (RN) et vice-président de l'Assemblée nationale, préside une séance lors de la journée réservée à l'Assemblée nationale, le 8 octobre 2026 à Paris ( AFP / LOU BENOIST )

La gauche ne s'est pas privée d'évoquer l'affaire à plusieurs reprises dans la journée. Un simple échauffement avant de probables passes d'armes plus vives dans la soirée, avec les discussions sur une proposition de loi supprimant les zones à faibles émissions, qui visent les voitures polluantes.

Un sujet sur lequel une partie du bloc central, la droite, et même La France insoumise pourraient se retrouver en difficulté, puisque alignées sur le même objectif.

Initiées en 2019, ces zones entendent limiter dans certaines grandes villes les émissions de particules fines, responsables de maladies respiratoires et de décès. Mais elles font l'objet de critiques dépassant les clivages politiques, notamment au nom de la défense des ménages n'ayant pas les moyens de changer de véhicule.

L'Assemblée a voté récemment pour leur suppression à l'occasion de l'examen d'une loi sur la simplification, mais le Conseil constitutionnel a invalidé cette décision, jugée sans lien avec le texte initial.