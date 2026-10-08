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Un lycée en partie saccagé près de Bordeaux et des violences après la manifestation
information fournie par AFP 08/10/2026 à 19:43

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Des bureaux et des chaises renversés, des débris de verre et du matériel informatique endommagé dans une salle de classe du lycée "Les Iris" à Lormont, près de Bordeaux, le 8 octobre 2026, après que des jeunes ont saccagé une partie de l'établissement ( AFP / Philippe LOPEZ )

Des bureaux et des chaises renversés, des débris de verre et du matériel informatique endommagé dans une salle de classe du lycée "Les Iris" à Lormont, près de Bordeaux, le 8 octobre 2026, après que des jeunes ont saccagé une partie de l'établissement ( AFP / Philippe LOPEZ )

Un établissement proche de Bordeaux a été en partie "saccagé" lors d'une intrusion jeudi en marge de la mobilisation lycéenne, provoquant plusieurs centaines de milliers d'euros de dégâts, avant que des violences interviennent en centre-ville après la manifestation.

La journée a débuté au lycée polyvalent de Lormont, en banlieue, par une assemblée générale qui s'est "très bien passée" entre élèves, enseignants et direction, a relaté le proviseur, Thierry Malewicz, lors d'un point-presse sur place en fin de journée.

Mais à l'extérieur, "un groupe d'excités, cagoulés bien sûr, masqués, lançaient des caillasses sur les forces de l'ordre".

Des vitres brisées dans un couloir du lycée "Les Iris" à Lormont, près de Bordeaux, le 8 octobre 2026, après que des jeunes ont saccagé une partie de l'établissement ( AFP / Philippe LOPEZ )

Des vitres brisées dans un couloir du lycée "Les Iris" à Lormont, près de Bordeaux, le 8 octobre 2026, après que des jeunes ont saccagé une partie de l'établissement ( AFP / Philippe LOPEZ )

L'intrusion, dont une courte vidéo a circulé sur les réseaux sociaux, s'est produite quand des élèves sont partis manifester à Bordeaux et que les forces de l'ordre ont quitté les lieux.

Selon le procureur de Bordeaux Renaud Gaudeul, qui a ouvert une enquête, "un groupe de 30 à 40 personnes" a pénétré dans l'établissement, "plutôt jeunes, sans être non plus nécessairement toutes mineures", avec à l'évidence "une volonté de saccager".

Plusieurs salles de classe ont été mises à sac, des vitres et du matériel informatique cassés. Au moins "une dizaine" d'ordinateurs, d'une valeur d'environ 3.000 euros pièce, ont été volés, d'autres endommagés.

Des bureaux et des chaises renversés, des débris de verre et du matériel informatique endommagé dans une salle de classe du lycée "Les Iris" à Lormont, près de Bordeaux, le 8 octobre 2026, après que des jeunes ont saccagé une partie de l'établissement ( AFP / Philippe LOPEZ )

Des bureaux et des chaises renversés, des débris de verre et du matériel informatique endommagé dans une salle de classe du lycée "Les Iris" à Lormont, près de Bordeaux, le 8 octobre 2026, après que des jeunes ont saccagé une partie de l'établissement ( AFP / Philippe LOPEZ )

Une pièce abritant un stock de papiers coûteux, utilisés par l'imprimerie de la section graphique du lycée, a surtout été incendiée pour un préjudice évalué "entre 100.000 et 200.000 euros", selon le proviseur. Le chiffrage total des dégâts est en cours.

Les élèves et les personnels encore présents ont été confinés puis évacués pendant que les pompiers intervenaient.

"Crève-cœur"

"C'est l'inverse de ce pour quoi des lycéens se battent au quotidien depuis dix jours", a dénoncé le recteur de l'académie de Bordeaux, Jean-Marc Huart. Alors que "le dialogue est noué", il est "très regrettable que d'autres dégradent", a abondé la préfète de Gironde, Sophie Brocas.

Des poubelles brûlées lors d'une manifestation de lycéens à Bordeaux, le 8 octobre 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Des poubelles brûlées lors d'une manifestation de lycéens à Bordeaux, le 8 octobre 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Le vice-président du conseil régional chargé de l'Éducation, Jean-Louis Nembrini, a évoqué "un crève-coeur", alors que la Région consacre chaque année "plus de 170 millions d'euros aux investissements dans les lycées".

Une autre intrusion, sans dégradations, a eu lieu jeudi dans un lycée de Talence, de l'autre côté de la métropole bordelaise, contraignant le proviseur à évacuer l'établissement et suspendre les cours.

La manifestation à Bordeaux, qui a rassemblé 2.800 personnes contre 8.700 mardi selon la préfecture, s'est déroulée dans le calme sur le parcours autorisé, avant que d'autres ne fassent dégénérer la situation en allumant de nombreux feux de poubelles en centre-ville. Les forces de l'ordre ont répliqué à des jets de projectiles par des tirs de grenades lacrymogènes.

Un jeune cagoulé et vêtu de noir tient une pancarte "On sera là jusqu'à la fin de la France", lors d'une manifestation de lycéens à Bordeaux, le 8 octobre 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Un jeune cagoulé et vêtu de noir tient une pancarte "On sera là jusqu'à la fin de la France", lors d'une manifestation de lycéens à Bordeaux, le 8 octobre 2026 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

"On sera là jusqu'à la fin de la France", pouvait-on lire sur la pancarte d'un jeune vêtu de noir et cagoulé.

Un feu a notamment été allumé devant une antenne du commissariat central de Bordeaux, dont la façade a été endommagée. "Les pompiers sont intervenus rapidement et on a extrait deux collègues des lieux", a indiqué à l'AFP une source policière.

Des membres de la police judiciaire inspectent la façade d'une antenne du commissariat central de Bordeaux, incendiée par des manifestants, le 8 octobre 2026es. ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Des membres de la police judiciaire inspectent la façade d'une antenne du commissariat central de Bordeaux, incendiée par des manifestants, le 8 octobre 2026es. ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Ailleurs dans la région, le parquet de Poitiers a ouvert une enquête après l'incendie dans la nuit de deux véhicules stationnés sur le parking d'un lycée de la ville.

Ceux de La Rochelle sont fermés jusqu'au week-end après de nouvelles tensions à leurs abords mercredi. Des lycéens se sont encore mobilisés en Dordogne et dans les Pyrénées-Atlantiques notamment.

Blocus des lycées
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1 commentaire

  • 19:53

    C'est très triste
    Tous les protagonistes ont leur part de responsabilité, sans exception, même les " bisounours "

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