Grève TotalEnergies : les expéditions de carburants ont été bloquées dans plusieurs raffineries, selon la CGT

Pompe à essence en rupture de carburants dans une station TotalEnergies à Quimper (ouest de la France), le 23 septembre 2026 ( AFP / Fred TANNEAU )

Les salariés de TotalEnergies ont bloqué jeudi les expéditions de carburants des sites de production de Normandie, près du Havre, de Donges (Loire-Atlantique) et dans la bio-raffinerie de La Mède (Bouches-du-Rhône), selon la CGT, qui avait appelé à faire grève 24 heures pour l'emploi et les salaires.

Entre 50 et 60 % des salariés de la partie raffinerie de ces sites se sont mis en grève jeudi, a déclaré à l'AFP Éric Sellini, coordinateur CGT pour le groupe.

De son côté, la direction a estimé à "2 % de grévistes environ" le suivi du mouvement sur les raffineries, indiquant que le groupe "continue à assurer les approvisionnements de son réseau de stations-service et de ses clients par ses différents moyens logistiques".

L'écart important entre les chiffres de la CGT et de la direction s'explique par les différences de périmètre retenu, la direction se basant sur l'ensemble des effectifs de quarts, alors que la CGT se base sur les effectifs "présents et nécessaires pour le fonctionnement de la raffinerie sur le quart concerné".

Dans les sites de production, les grévistes doivent se réunir vendredi matin en assemblées générales pour décider de la suite à donner au mouvement.

À Donges, "rien ne sort de la raffinerie", a assuré à l'AFP Sébastien Gélard, secrétaire général CGT du site, selon qui il y a eu 52 % de grévistes parmi les équipes de l'après-midi/début de soirée, contre 59 % dans la matinée.

De son côté, la direction a assuré que les expéditions par pipeline à partir de cette raffinerie avaient pu fonctionner jeudi.

À la raffinerie de Normandie, la CGT a compté plus de 60 % de grévistes, selon Alexis Antonioli, secrétaire général du syndicat sur le site, qui a assuré que les expéditions de carburants par camions et par pipeline ont été bloquées.

Côté distribution, 29 stations-service de la filiale Argedis ont fermé du fait de la grève dans l'après-midi, selon la CGT. La direction a compté "23 stations" affectées, sur les quelque 180 de la filiale et les 3.300 à l'échelle du groupe.

Le mouvement a touché toute la France, mais la Bretagne et la région parisienne ont été plus particulièrement impactées, selon la CGT, qui indique que le mouvement pourrait y être reconduit vendredi.

La CGT Argedis réclame "une revalorisation des salaires" pour les salariés de stations "en première ligne" face à un "afflux de clients".

Cette grève intervenait dans un contexte de difficultés logistiques liées à la guerre au Moyen-Orient et au plafonnement par le groupe des prix des carburants, qui a entraîné une ruée des automobilistes dans ses stations-service.

Effectifs "sous tension"

À la mi-journée, le mouvement a été rejoint par 16 usines de la filiale Hutchinson, spécialisée dans le caoutchouc et les joints pour l'industrie, selon la CGT.

D'une manière générale, la CGT évoque des effectifs "sous tension", avec des conséquences pour la sécurité, compte tenu de "départs non remplacés", et d'un "recours massif" à l'intérim, aux "CDD à répétition" et à la sous-traitance.

Le syndicat réclame notamment l'"embauche de tous les intérimaires" et que les postes vacants soient pourvus "par des CDI TotalEnergies".

Autre point de mécontentement, des salaires qui "stagnent et sont même rattrapés par le Smic dans les filiales du groupe".

L'appel à la grève a été maintenu malgré l'annonce par la direction du versement aux salariés d'une avance de 1.000 euros sur leur prime annuelle, dont le montant total doit être discuté en décembre, lors des négociations salariales annuelles.

La CGT réclame "200 euros mensuels" d'augmentation "pour toutes et tous" et la "mise en place d'un salaire de base minimum" pour tous les salariés "à hauteur de 1,2 Smic".

Le bénéfice net du groupe s'est élevé à 11,2 milliards de dollars (environ 10 milliards d'euros) au premier semestre, en progression de 73% sur un an.