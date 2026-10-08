 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mouvement lycéen: à la Bastille, des tensions, avant la dispersion du rassemblement
information fournie par AFP 08/10/2026 à 19:51

Ajouter Boursorama à vos sources

Affrontements entre manifestants et les forces de l'ordre anti-émeute place de la Bastille à Paris, le 8 octobre 2026 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Affrontements entre manifestants et les forces de l'ordre anti-émeute place de la Bastille à Paris, le 8 octobre 2026 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Des incidents ont éclaté lors du rassemblement jeudi sur la place de la Bastille, avec des jets de pavé sur les policiers qui ont répliqué au canon à eau, avant que la place soit évacuée en début de soirée, a constaté un journaliste de l'AFP.

Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans le cadre du mouvement lycéen place de la Bastille.

Vers 16h20, "quelques jets de pavés et tirs de mortiers d'artifice" ont visé les forces de l'ordre positionnées rue de la Bastille, a indiqué la préfecture de police, sans faire de blessé.

Une demi-heure après, au même endroit, un groupe d'une vingtaine de "black bloc" a jeté du mobilier urbain sur les forces de l'ordre, selon la même source.

Les forces de l'ordre ont répliqué en faisant usage d'un canon à eau et de gaz lacrymogènes.

"Il est fait usage d'un engin lanceur d'eau pour maintenir à distance les individus violents qui visent les forces de l'ordre depuis plus d'une heure", explique la PP.

Affrontements entre manifestants et les forces de l'ordre anti-émeute lors d'une manifestation de lycéens place de la Bastille à Paris, le 8 octobre 2026 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Affrontements entre manifestants et les forces de l'ordre anti-émeute lors d'une manifestation de lycéens place de la Bastille à Paris, le 8 octobre 2026 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

En raison des premiers incidents et de la très forte affluence sur la place, "d'un commun accord avec l'organisateur, les effectifs accompagnent le départ d'un cortège" vers la place de la Nation par différents axes, a fait savoir la PP.

Sur des vidéos, on voit notamment des groupes de jeunes lancer divers objets et des branches d'arbre sur les forces de l'ordre qui répliquent avec des grenades lacrymogène.

Plusieurs milliers de jeunes, pour beaucoup foulards ou masques chirurgicaux sur le nez, restaient sur place après l'utilisation du canon, scandant "Acab" ("All cops are bastards") ou "Macron démission".

Un policier donne un coup de pied dans une grenade lacrymogène lors d'une manifestation de lycéens place de la Bastille à Paris, le 8 octobre 2026 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Un policier donne un coup de pied dans une grenade lacrymogène lors d'une manifestation de lycéens place de la Bastille à Paris, le 8 octobre 2026 ( AFP / Kenzo TRIBOUILLARD )

Plusieurs centaines d'entre eux ont fait un sit-in sur un côté de la place, avant d'être dispersés dans le calme vers 19H30, à constaté un journaliste de l'AFP.

Dans plusieurs villes, des manifestations ont eu lieu, de moindre ampleur toutefois dans l'ensemble que celles de mardi où entre 266.000 et 450.000 personnes s'étaient rassemblées dans toute la France.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores, à Caracas, le 4 février 2025 au Venezuela ( AFP / Pedro MATTEY )
    La justice américaine poursuit Maduro et son épouse pour torture
    information fournie par AFP 08.10.2026 20:49 

    La justice américaine a ajouté aux poursuites pour trafic de drogue contre l'ancien président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores, emprisonnés à New York, de nouvelles accusations de torture contre leurs opposants. L'ex-homme fort de Caracas et ... Lire la suite

  • Marine Le Pen (c), présidente du groupe RN, assise avec les députés du RN et ceux de son allié l'UDR lors de la journée réservée à l'Assemblée nationale, le 8 octobre 2026 à Paris ( AFP / LOU BENOIST )
    A l'Assemblée, le RN maître de l'ordre du jour mais mis en minorité
    information fournie par AFP 08.10.2026 20:48 

    Des thèmes consensuels pour tenter de marquer des points : pour sa journée réservée à l'Assemblée, le Rassemblement national espérait mettre ses adversaires dans l'embarras. Mais au moins jusqu'en début de soirée jeudi, le plan s'est heurté à un barrage de la gauche ... Lire la suite

  • Photo diffusée par la Nasa montrant la capsule Dragon, transportant l'équipage de Crew-12, lors de son amerrissage dans le Pacifique, au large de Los Angeles, le 8 octobre 2026 en Californie ( NASA / Keegan Barber )
    Sophie Adenot de retour sur Terre
    information fournie par AFP 08.10.2026 20:24 

    Sophie Adenot et ses trois camarades de la mission Crew-12 ont amerri jeudi comme prévu au large de la Californie, couronnant une mission de près de huit mois à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Après plus de 27 heures de voyage retour, la capsule ... Lire la suite

  • Manifestation de lycénes à Marseille, le 8 octobre 2026 ( AFP / Miguel MEDINA )
    Mouvement des lycéens : les derniers développements
    information fournie par AFP 08.10.2026 20:13 

    Voici les derniers développements jeudi, jour de "l'acte IV" du mouvement des lycéens parti mi-septembre de la région parisienne avant de s'étendre en France. Avant l'intervention télévisée sur TF1 à 20H du ministre de l'Education nationale Edouard Geffray avec ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank