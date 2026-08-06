Lumilens, entreprise spécialisée dans les réseaux optiques, a été valorisée à 5,5 milliards de dollars lors de son dernier tour de table

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Commentaires du directeur général aux paragraphes 6 et 7 et précisions tout au long du texte)

La start-up spécialisée dans les réseaux optiques Lumilens a annoncé jeudi que sa valorisation s’élevait à 5,51 milliards de dollars lors de son dernier tour de table, alors que l’essor des investissements dans les centres de données dédiés à l’IA stimule la demande en technologies de connectivité haut débit.

Basée à San José, en Californie, l’entreprise conçoit et fabrique des produits optiques et de réseau qui permettent aux centres de données de transférer des données plus rapidement tout en consommant moins d’énergie.

Elle a levé plus de 700 millions de dollars lors du tour de table de série C co-dirigé par Atreides Management, Bain Capital Ventures, Meritech, Seligman Ventures et Spark Capital, portant le montant total de ses levées de fonds à plus de 900 millions de dollars.

Lumilens a indiqué qu’elle livrait déjà des produits dans le cadre d’un contrat de plusieurs milliards de dollars avec un client dont elle n’a pas souhaité révéler l’identité, précisant toutefois qu’il s’agissait de l’un des quatre « hyperscalers ».Ce terme désigne les géants de la technologie Amazon AMZN.O , Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O et Meta META.O .

Ce financement intervient alors que les hyperscalers dépensent des milliards de dollars pour agrandir leurs centres de données afin de répondre à la demande croissante en services d’intelligence artificielle. L’essor des centres de données stimule à son tour la demande en technologies de réseau capables de connecter efficacement des milliers de GPU.

« La contrainte en matière d’IA n’est plus le nombre de GPU que l’on peut acheter, mais le nombre que l’on peut connecter », a déclaré Ankur Singla, directeur général de Lumilens .

« Les hyperscalers nous ont indiqué qu’ils avaient besoin de deux choses: une capacité optique bien supérieure pour les réseaux qu’ils exploitent aujourd’hui, et un moyen de connecter directement des milliers de GPU entre eux au sein d’un même cluster. »

La société a indiqué qu’elle utiliserait ces nouveaux capitaux pour développer ses activités d’ingénierie et de fabrication.

Lumilens a également indiqué avoir recruté des cadres et des ingénieurs issus de Cisco CSCO.O , Juniper Networks, Meta, Marvell MRVL.O , Lumentum LITE.O et Coherent COHR.N , apportant ainsi une expertise en photonique et en réseaux à grande échelle.