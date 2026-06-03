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LUMIBIRD : Lumibird : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions au 31 mai 2026
information fournie par Actusnews 03/06/2026 à 17:45

Informations relatives au nombre total de droits

de vote et d'actions

prévues par les articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

Date Nombre d'actions composant
le capital 		Nombre réel de droits de
vote 1 		Nombre théorique droits de
vote 2

31 mai 2026
22 466 882
33 774 956
34 188 893
  1. Déduction faite des actions auto-détenues
  2. Y compris actions auto-détenues, en application de l'article 223-11, alinéa 2, du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

LUMIBIRD - 2 rue Paul Sabatier 22300 Lannion, FRANCE SA au capital de 22 466 882 €

SIREN 970 202 719 – R.C.S. SAINT-BRIEUC – TVA FR 76970202719


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- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98573-droits-de-vote-au-31.05.2026.pdf

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