Lucid va rappeler plus de 27 000 berlines de luxe en raison d'un risque d'incendie, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lucid LCID.O procède au rappel de 27 185 exemplaires de sa berline de luxe phare, l’Air, aux États-Unis, car un circuit d’éclairage extérieur pourrait surchauffer et augmenter le risque d’incendie, a annoncé vendredi l’Agence nationale de la sécurité routière (NHTSA).

L'avis de rappel demande aux propriétaires de garer leurs véhicules à l'extérieur et à l'écart de tout bâtiment jusqu'à ce qu'une solution soit mise en place.

Lucid a publié une mise à jour logicielle à distance pour résoudre le problème, a précisé la NHTSA.