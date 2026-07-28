Louis Hachette Group soutenu par les activités de Lagardère au premier semestre

Pour ses résultats semestriels, Louis Hachette Group a affiché une performance opérationnelle résiliente. Le chiffre d'affaires consolidé du groupe a atteint 4,545 milliards d'euros, en hausse de 1% en données publiées et de 2,0% en données comparables, tiré par la dynamique des filiales de Lagardère SA.

La performance de Louis Hachette Group repose largement sur la solidité des branches de Lagardère. Lagardère Travel Retail a vu son activité augmenter de 3,3% en comparable à 2,978 milliards d'euros, avec un Ebita de 111 millions d'euros. Pour Lagardère Publishing la croissance a été de 1,3% en comparable à 1,343 milliard d'euro, l'édition a maintenu un niveau de rentabilité élevé avec un taux de marge d'Ebita de 7,8%, à 105 millions d'euros. Enfin, Lagardère Live a vu l'activité s'apprécier de 3,2% en comparable à 115 millions d'euros, portée par la hausse dans les salles de spectacle et les tournées. La division a redressé son Ebita à 3 millions d'euros (contre -1 million d'euros un an plus tôt).

Le pôle média du groupe a subi le contrecoup des mutations du secteur : le chiffre d'affaires de Prisma Media s'est affaissé de 24,9% en comparable (à 109 millions d'euros), sous le double effet de l'érosion de la diffusion papier et du ralentissement publicitaire digital. Afin de recentrer son modèle, Prisma a cédé fin mars son pôle luxe à Vivendi, tout en ouvrant 13,58% de son capital à ce dernier. À noter que le jugement rendu fin juin condamnant Google à verser 66 MEUR d'indemnités à Prisma n'a pas été comptabilisé au S1 en raison de la possibilité d'un appel. L'EBITA du pôle se maintient stable à 3 MEUR grâce à un strict contrôle des charges.

Le résultat net consolidé du groupe s'élève à 16 millions d'euros (contre 13 millions d'euros au premier semestre 2025). Après déduction des intérêts minoritaires (24 millions d'euros), le résultat net part du groupe ressort à -8 millions d'euros (contre -9 millions d'euros un an plus tôt).