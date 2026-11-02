Loar s'envole avant son intégration dans l'indice S&P SmallCap

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2 novembre - ** Le titre du fournisseur de composants aérospatiaux Loar Holdings ( LOAR.N ) a progressé de 9,4 % lundi, à 67,96 dollars, son plus haut niveau depuis huit semaines, alors que la société s'apprête à intégrer l'indice S&P SmallCap 600 .SPCY

** L'action LOAR est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse quotidienne en pourcentage depuis le 9 avril 2025

** LOAR remplacera LiveRamp Holdings RAMP.N dans l’indice SPCY avant l’ouverture du marché le mercredi 4 novembre, ont annoncé vendredi soir les indices S&P Dow Jones

** La plateforme de collaboration en matière de données RAMP est en passe d’être rachetée par le groupe publicitaire français Publicis Groupe PUBP.PA dans le cadre d’une transaction d’environ 2 milliards de dollars qui devrait être finalisée prochainement

** Melissa Roberts, analyste chez Stephens, a indiqué dans une note que les fonds passifs devront acheter environ 4,9 millions d’actions LOAR, ce qui correspond à 7 jours de demande d’achat

** LOAR, dont le siège se trouve à White Plains, dans l'État de New York, compte environ 93,7 millions d'actions en circulation, pour une capitalisation boursière d'environ 5,8 milliards de dollars vendredi

** Compte tenu de cette hausse, l’action LOAR reste pratiquement inchangée depuis le début de l’année

** 4 analystes sur 6 attribuent à l’action la recommandation « achat fort » ou « achat », tandis que 2 recommandent de « conserver »; le cours cible médian s’établit à 86 dollars, selon les données de LSEG

** La société devrait publier ses résultats du troisième trimestre avant l’ouverture de la Bourse le jeudi 5 novembre