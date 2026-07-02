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LNA Santé dans le vert après des acquisitions
information fournie par AOF 02/07/2026 à 16:11

(Zonebourse.com) - LNA Santé se distingue à la Bourse de Paris ( 2,27%, à 36 euros) après avoir annoncé la reprise de cinq EPHAD. Cette nouvelle a été saluée par plusieurs analystes dont Oddo BHF et Kepler Cheuvreux.

Pour LNA Santé, cette opération représente 539 lits d'hébergement répartis dans le Rhône, la Loire et les Bouches-du-Rhône. En parallèle, le groupe a fait l'acquisition d'une autorisation d'exploitation auprès du groupe Clariane pour 77 lits de l'EPHAD Claude Debussy, fermé depuis novembre 2023.

Oddo BHF rappelle qu'il s'agit de l'une des plus importantes acquisitions depuis Clinique Développement en 2020 et qui va permettre d'augmenter le parc de 5%. Les analystes ajoutent que cette opération de croissance externe souligne la singularité, la discipline financière et la résilience du modèle de LNA Santé. Ils indiquent également que ces établissements devraient être restructurés ou reconstruits aux standards de la société, ce qui devrait prendre plusieurs années. En résumé, il s'agit d'un signal positif même si l'effet ne sera visible qu'à moyen terme. La recommandation est à neutre, avec une cible de cours relevée de 28 à 36 euros.

Kepler Cheuvreux rappelle de son côté que la transaction porte exclusivement sur le rachat des fonds de commerce. La direction appliquera son modèle d'intégration habituel : redressement opérationnel, rénovation et remontée du taux d'occupation sur les deux à trois prochaines années.

Selon les analystes, ces acquisitions devraient générer environ 25 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, ce qui représente 7 à 8% des revenus de LNA Santé dans les EPHAD en France, et environ 3% du chiffre d'affaires du groupe. L'opération devrait être initialement légèrement dilutive pour les marges opérationnelles, mais la rentabilité s'améliorera progressivement à mesure que le groupe déploiera son modèle opérationnel. L'avis est à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 42 euros.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 02/07/2026 à 16:11:00.

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