Liftoff Mobile, soutenue par Blackstone, devrait s'afficher en hausse lors de ses débuts au Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 juin - ** Liftoff Mobile LFTO.O , soutenue par Blackstone, devrait s'ouvrir au-dessus de son prix d'offre lors de ses débuts au Nasdaq, après une introduction en Bourse de 437 millions de dollars (XX millions d'euros)

** Le titre devrait s'ouvrir à 24,50 dollars (XX euros) l'unité, contre un prix d'introduction de 23 dollars (XX euros)

** La société de marketing d'applications mobiles basée à Redwood City, en Californie, a vendu 19 millions d'actions au-dessus de la fourchette de prix de 20 à 22 dollars (XX à XX euros) par action

** Le secteur des logiciels a été largement absent du marché américain des introductions en Bourse cette année, en raison des craintes de disruption liées à l'IA

** LFTO fournit aux développeurs d'applications mobiles des outils de marketing et de monétisation pour acquérir des utilisateurs, stimuler l'engagement et générer des revenus

** Des fonds d'investissement affiliés à General Atlantic se sont vu attribuer environ 1,3 million d'actions dans le cadre de l'offre

** Goldman Sachs, Jefferies et Morgan Stanley ont agi en tant que co-chefs de file pour l'opération