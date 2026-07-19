Football/Coupe du Monde: Madonna, BTS et Justin Bieber font le show à la mi-temps de la finale

Coupe du monde de la FIFA 2026 - Finale - Espagne - Argentine - Spectacle de la mi-temps
par Rosalba O'Brien
Les superstars Madonna, BTS, Justin Bieber et Shakira ont enflammé dimanche la scène du MetLife Stadium d'East Rutherford (New Jersey) à l'occasion du premier concert organisé à la mi-temps d'une finale de la Coupe du monde de football.
C'est Madonna, avec son single "Music", qui a donné le coup d'envoi de ce concert digne de celui qui a lieu chaque année à la mi-temps du Super Bowl, la finale de la NFL, le championnat de football américain.
La chanteuse a entonné les premières notes depuis les coursives avant de surgir dans l'arène à bord d'un buggy conduit par deux légendes brésiliennes du ballon rond, Ronaldo et Ronaldinho.
Les membres du groupe de K-pop BTS ont pris le relais avec l'entraînant "Dynamite". Puis les acteurs américains Jason Sudeikis et Brendan Hunt, toujours dans la peau des entraîneurs qu'ils interprètent dans la série "Ted Lasso", ont annoncé l'arrivée de Justin Bieber.
Ce dernier a joué une version acoustique de "Everything Hallelujah", en remplaçant les derniers mots du titre par "World Cup Hallelujah".
La Colombienne Shakira et le Nigérian Burna Boy ont ensuite fait leur entrée pour reprendre "Dai Dai", l'hymne officiel du Mondial 2026.
Avant la finale, le concert avait été vivement critiqué car il promettait une mi-temps plus longue que les 15 minutes habituelles, la durée définie par les lois du jeu.
Si le concert a duré 11 minutes, la pause s'est étirée jusqu'à 27 minutes, le temps que le matériel soit installé puis retiré du terrain.
(Reportage Rosalba O'Brien à East Rutherford, New Jersey et Lisa Richwine à Los Angeles; version française Clément Martinot)
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