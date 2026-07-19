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Football/Coupe du Monde: Madonna, BTS et Justin Bieber font le show à la mi-temps de la finale
information fournie par Reuters 19/07/2026 à 23:39

Coupe du monde de la FIFA 2026 - Finale - Espagne - Argentine - Spectacle de la mi-temps

Coupe du monde de la FIFA 2026 - Finale - Espagne - Argentine - Spectacle de la mi-temps

par Rosalba O'Brien

Les superstars Madonna, BTS, Justin Bieber et Shakira ​ont enflammé dimanche la scène du MetLife Stadium d'East Rutherford (New Jersey) à l'occasion du premier concert organisé à la mi-temps d'une finale ​de la Coupe du monde de football.

C'est Madonna, avec son single "Music", qui a ​donné le coup d'envoi de ce ⁠concert digne de celui qui a lieu chaque année à ‌la mi-temps du Super Bowl, la finale de la NFL, le championnat de football américain.

La chanteuse a entonné ​les premières notes ‌depuis les coursives avant de surgir dans l'arène ⁠à bord d'un buggy conduit par deux légendes brésiliennes du ballon rond, Ronaldo et Ronaldinho.

Les membres du groupe de K-pop BTS ont ⁠pris le relais ‌avec l'entraînant "Dynamite". Puis les acteurs américains Jason Sudeikis et ⁠Brendan Hunt, toujours dans la peau des entraîneurs qu'ils ‌interprètent dans la série "Ted Lasso", ont annoncé l'arrivée de ⁠Justin Bieber.

Ce dernier a joué une version acoustique de "Everything ⁠Hallelujah", en remplaçant ‌les derniers mots du titre par "World Cup Hallelujah".

La Colombienne Shakira et ​le Nigérian Burna Boy ont ‌ensuite fait leur entrée pour reprendre "Dai Dai", l'hymne officiel du Mondial 2026.

Avant la finale, ​le concert avait été vivement critiqué car il promettait une mi-temps plus longue que les 15 minutes habituelles, la ⁠durée définie par les lois du jeu.

Si le concert a duré 11 minutes, la pause s'est étirée jusqu'à 27 minutes, le temps que le matériel soit installé puis retiré du terrain.

(Reportage Rosalba O'Brien à East Rutherford, New Jersey et Lisa Richwine à Los Angeles; ​version française Clément Martinot)

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