Football/Coupe du monde-L'Espagne bat en prolongations en finale une Argentine réduite à dix

Coupe du monde de la FIFA 2026 - Finale - Espagne - Argentine

L'Espagne a ‌remporté dimanche dans le New Jersey la Coupe ​du monde de football masculin en battant en prolongations (1-0) le tenant du titre, l'Argentine, réduite ​en infériorité numérique à la toute fin du temps réglementaire.

Entré ​à l'heure de jeu, ⁠Ferran Torres a inscrit l'unique but de ‌la rencontre (106e) qui permet aux Espagnols de remporter le titre mondial pour la ​deuxième fois ‌de leur histoire, après 2010.

Comme à ⁠l'époque, ce sacre de la "Roja" intervient deux ans après qu'elle a remporté le Championnat d'Europe.

Dominés ⁠dans le ‌jeu et globalement incapables d'inquiéter la ⁠défense espagnole, à part en toute fin ‌de prolongation, les Argentins ont vu ⁠leurs espoirs de conserver leur titre ⁠mondial s'amenuir quand ‌leur milieu de terrain Enzo Fernandez a reçu ​un deuxième carton ‌jaune dans les arrêts de jeu du temps réglementaire.

Lionel Messi ​a été plutôt bien contenu par la défense espagnole et n'a pas réussi ⁠à faire la différence. Le fait qu'il n'ait n'a pas marqué permet à Kylian Mbappé de remporter le Soulier d'Or de meilleur buteur de la compétition (10 buts, contre 8 pour ​l'Argentin).

(Rédaction de Paris)