 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football/Coupe du monde-L'Espagne bat en prolongations en finale une Argentine réduite à dix
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 00:15

Coupe du monde de la FIFA 2026 - Finale - Espagne - Argentine

Coupe du monde de la FIFA 2026 - Finale - Espagne - Argentine

L'Espagne a ‌remporté dimanche dans le New Jersey la Coupe ​du monde de football masculin en battant en prolongations (1-0) le tenant du titre, l'Argentine, réduite ​en infériorité numérique à la toute fin du temps réglementaire.

Entré ​à l'heure de jeu, ⁠Ferran Torres a inscrit l'unique but de ‌la rencontre (106e) qui permet aux Espagnols de remporter le titre mondial pour la ​deuxième fois ‌de leur histoire, après 2010.

Comme à ⁠l'époque, ce sacre de la "Roja" intervient deux ans après qu'elle a remporté le Championnat d'Europe.

Dominés ⁠dans le ‌jeu et globalement incapables d'inquiéter la ⁠défense espagnole, à part en toute fin ‌de prolongation, les Argentins ont vu ⁠leurs espoirs de conserver leur titre ⁠mondial s'amenuir quand ‌leur milieu de terrain Enzo Fernandez a reçu ​un deuxième carton ‌jaune dans les arrêts de jeu du temps réglementaire.

Lionel Messi ​a été plutôt bien contenu par la défense espagnole et n'a pas réussi ⁠à faire la différence. Le fait qu'il n'ait n'a pas marqué permet à Kylian Mbappé de remporter le Soulier d'Or de meilleur buteur de la compétition (10 buts, contre 8 pour ​l'Argentin).

(Rédaction de Paris)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank