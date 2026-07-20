Football/Coupe du monde-L'Espagne bat en prolongations en finale une Argentine réduite à dix

Coupe du monde de la FIFA 2026 - Finale - Espagne - Argentine
L'Espagne a remporté dimanche dans le New Jersey la Coupe du monde de football masculin en battant en prolongations (1-0) le tenant du titre, l'Argentine, réduite en infériorité numérique à la toute fin du temps réglementaire.
Entré à l'heure de jeu, Ferran Torres a inscrit l'unique but de la rencontre (106e) qui permet aux Espagnols de remporter le titre mondial pour la deuxième fois de leur histoire, après 2010.
Comme à l'époque, ce sacre de la "Roja" intervient deux ans après qu'elle a remporté le Championnat d'Europe.
Dominés dans le jeu et globalement incapables d'inquiéter la défense espagnole, à part en toute fin de prolongation, les Argentins ont vu leurs espoirs de conserver leur titre mondial s'amenuir quand leur milieu de terrain Enzo Fernandez a reçu un deuxième carton jaune dans les arrêts de jeu du temps réglementaire.
Lionel Messi a été plutôt bien contenu par la défense espagnole et n'a pas réussi à faire la différence. Le fait qu'il n'ait n'a pas marqué permet à Kylian Mbappé de remporter le Soulier d'Or de meilleur buteur de la compétition (10 buts, contre 8 pour l'Argentin).
(Rédaction de Paris)
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