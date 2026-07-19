Ukraine : 6 morts dans une frappe russe sur un navire marchand turc après une nuit de bombardements

Après des frappes russes à Kiev, le 19 juillet 2026 ( AFP / Serhii Okunev )

Les autorités ukrainiennes ont annoncé dimanche soir que six marins avaient été tués dans un tir de missiles russes sur un navire marchand turc transportant des céréales, après une nouvelle nuit de bombardements sur la capitale visée par une vingtaine de missiles balistiques.

Un vraquier, battant pavillon de la Guinée-Bissau mais appartenant à la Turquie, a été touché par trois missiles de croisière après avoir quitté le port d'Odessa, situé sur la mer Noire dans le sud de l'Ukraine, ont affirmé sur Telegram la marine ukrainienne et le Premier ministre Serguiï Koretsky.

L'équipage était composé de 17 hommes de nationalités syrienne et indienne, ainsi que d'un capitaine ukrainien ; huit marins ont été secourus et le sort de quatre autres reste inconnu, a indiqué dans la soirée le ministre des Transports Mykola Kalashnyk.

"La Russie commet des crimes de guerre et sape la sécurité de la mer Noire en attaquant des navires marchands civils. Il s'agit d'une atteinte à la liberté de navigation et aux principes de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer", a déclaré Serguiï Koretsky.

L'armée russe bombarde très régulièrement les infrastructures portuaires ukrainiennes, en particulier dans la région d'Odessa.

Cette frappe intervient alors que la capitale, Kiev, a été touchée la nuit dernière par une des "plus importantes attaques de missiles balistiques", selon le président Volodymyr Zelensky, qui a déploré un mort et 16 blessés.

Parmi les 40 missiles tirés figuraient selon l'armée de l'air 25 missiles balistiques, rapides et plus difficiles à intercepter que les drones ou les missiles de croisière - 17 ont été stoppés.

"Les uns après les autres"

Dans la matinée, des journalistes de l'AFP à Kiev ont vu des immeubles d'habitation calcinés, leurs fenêtres brisées, des voitures déformées et renversées.

"Les missiles continuaient d'arriver les uns après les autres, les explosions étaient puissantes, c'était horrible", raconte à l'AFP Ganna Zagorodnia, 47 ans. "J'ai cru que ma vie allait s'arrêter".

Ces dernières semaines, Kiev est régulièrement visée par des frappes de missiles, alors que l'Ukraine manque de projectiles d'interception dans une guerre qui se joue toujours plus dans les airs, la ligne de front terrestre étant presque figée plus de quatre ans après le début de l'invasion russe.

Un immeuble partiellement détruit à Zaporijjia le 19 juillet 2026 ( AFP / Darya Nazarova (STR Zaporizhzhia) )

Sept autres personnes ont été tuées à Kharkiv et Zaporijjia (est) ainsi que dans les régions de Dnipropetrovsk (est) et d'Odessa (sud), selon les autorités locales.

La Russie, qui dément viser des civils, a affirmé avoir frappé des installations militaires et des centres logistiques à Kiev, ainsi que des infrastructures portuaires utilisées par l'armée ukrainienne à Odessa.

La capitale ukrainienne est touchée dans une période d'instabilité politique: pour la quatrième jour consécutif, des manifestants se sont rassemblés à Kiev et dans d'autres villes pour dénoncer le limogeage du ministre de la Défense Mykhaïlo Fedorov et réclamer la démission du commandant en chef de l'armée Oleksandre Syrsky, a constaté un journaliste de l'AFP.

"Les autorités veulent tout simplement gagner du temps, afin que tout ça finisse par se calmer. Mais nous, nous ne calmerons pas. Chaque jour, nous serons plus nombreux, et nous deviendrons plus radicaux", a déclaré Vitalii, un manifestant qui n'a pas souhaité donner son patronyme.

Terminal frappé en Russie

Chantre des technologies sur le champ de bataille, M. Fedorov a dit être entré en conflit avec M. Syrsky, qui privilégie une approche plus traditionnelle des opérations militaires.

Volodymyr Zelensky a poursuivi ses consultations dimanche avec de hauts responsables militaires, après avoir dit samedi "entendre" la population et promis "des décisions concernant l'armée".

Selon les médias d'Etat russes et les autorités locales, quatre personnes sont mortes dans différentes régions de Russie ainsi que dans la région occupée de Lougansk, au lendemain de frappes ukrainiennes ayant touché deux centres logistiques et tué huit personnes.

Toujours sur le littoral de la mer Noire, une autre salve de drones ukrainiens a visé le terminal du Caspian Pipeline Consortium, près du port russe de Novorossiïsk, un axe stratégique d'exportation du pétrole kazakh, détenu en partie par Chevron et Shell.

Le consortium a indiqué que deux pétroliers chargés de brut kazakh avaient été endommagés et que les opérations de pompage avaient été interrompues. La diplomatie kazakhe a "fermement condamné" cette attaque qu'elle considère notamment comme un "acte délibéré visant à déstabiliser le commerce international".

Ces derniers mois, l'Ukraine a intensifié ses attaques contre la Russie, disant viser particulièrement des infrastructures d'hydrocarbures pour tenter d'assécher la capacité de Moscou à financer son effort de guerre.