Liftoff Mobile est évaluée à 4,18 milliards de dollars alors que son action progresse de 9 % lors de son entrée au Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, le titre de Liftoff Mobile LFTO.O a progressé d'environ 9 % lors de son entrée au Nasdaq, valorisant l'entreprise à environ 4,18 milliards de dollars et marquant la dernière introduction en bourse soutenue par des fonds de capital-investissement à bénéficier d'un rebond de la demande de nouvelles actions.

Voici quelques détails concernant cette introduction en bourse:

* L'action de cette entreprise technologique soutenue par Blackstone a ouvert à 25,10 dollars.

* La société basée à Redwood City, en Californie, a levé 437 millions de dollars après avoir fixé le prix de 19 millions d'actions à 23 dollars chacune, dépassant ainsi sa fourchette cible de 20 à 22 dollars par action.

* La société propose des logiciels qui aident les développeurs d'applications mobiles à attirer et à fidéliser les utilisateurs, tout en générant des revenus grâce à la publicité et à d'autres outils de monétisation.

* Le secteur de la publicité sur les applications mobiles a bénéficié des dépenses accrues des entreprises pour attirer et fidéliser les utilisateurs sur un marché de plus en plus encombré.

* L'entrée en bourse de Liftoff s'ajoute aux signes d'une reprise généralisée du marché américain des introductions en bourse, les investisseurs manifestant un regain d'intérêt pour les entreprises en croissance après un début d'année volatil marqué par les tensions commerciales et l'incertitude géopolitique.

* Les craintes que l'IA ne bouleverse les modèles économiques établis du secteur des logiciels se sont atténuées ces derniers mois, contribuant à améliorer le sentiment des investisseurs à l'égard des entreprises technologiques et favorisant un rebond des nouvelles introductions en bourse.

* Liftoff a été créée en 2021 lorsque Blackstone a fusionné les sociétés de son portefeuille Liftoff et Vungle.