Les voyagistes américains progressent alors que les cours du pétrole reculent après l'accord avec l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 juin - ** Les actions des opérateurs de croisières américains progressent en pré-ouverture après la baisse des cours du pétrole à la suite de l'accord provisoire entre les États-Unis et l'Iran

** Norwegian Cruise Line NCLH.N affiche une hausse de 2,4%, Carnival Corp CCL.N de 2,5%, tandis que Royal Caribbean

RCL.N progresse de 2%

** Le Brent a chuté à son plus bas niveau depuis le 2 mars, premier jour de cotation après les premières frappes américano-israéliennes contre l’Iran, tandis que le WTI a atteint son plus bas niveau depuis le 4 mars O/R ** La hausse des coûts du carburant a jeté une ombre sur le secteur, en raison des attaques contre des installations pétrolières et de transport et des perturbations des flux énergétiques via le détroit d’Ormuz

** Depuis le début de l'année, à la dernière clôture, NCLH et CCL ont reculé respectivement de 11% et 2%, tandis que RCL a progressé de 8%