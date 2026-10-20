Les valeurs énergétiques américaines progressent alors que le prix du pétrole remonte en raison des tensions dans le Golfe

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20 octobre - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines progressent en pré-ouverture, dans le sillage de la hausse des cours du pétrole O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 progressent de 1,5% à 111,24 dollars le baril, après avoir atteint leur plus haut niveau depuis mai

** Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 progresse de 5,2% à 109,08 dollars le baril, après avoir atteint plus tôt son plus haut niveau depuis avril

** Les cours progressent, le Brent atteignant son plus haut niveau depuis cinq mois, les opérateurs ayant intégré une prime de risque géopolitique liée aux attaques des Houthis contre les infrastructures saoudiennes et aux informations faisant état d’attaques contre des navires dans le Golfe

** Les géants de l'énergie ExxonMobil XOM.N et Chevron

CVX.N progressent respectivement de 1,2% et 1,3%

** Les producteurs de pétrole et de gaz ConocoPhillips

COP.N , Occidental Petroleum OXY.N , Permian Resources PR.N et SM Energy SM.N progressent de 1,3% à 2,1%

** Les sociétés de services pétroliers Baker Hughes BKR.O , en hausse de 0,6%, et SLB SLB.N , en hausse de 0,9%

** Halliburton HAL.N progresse de 4,6% après avoir dépassé les estimations de chiffre d’affaires et de bénéfices pour le troisième trimestre, grâce à une demande plus forte en Amérique latine

** Les raffineurs Marathon Petroleum MPC.N ont progressé de 1,6% et Phillips 66 PSX.N de 1,9%