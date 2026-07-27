Les valeurs du secteur énergétique américain reculent alors que les cours du pétrole brut s'effondrent

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27 juillet - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines reculent en pré-ouverture, dans le sillage de la baisse des cours du brut O/R

** Le contrat à terme sur le Brent LCOc1 recule de 6,9 % à 90,13 dollars le baril; le West Texas Intermediate américain

CLc1 perd 6,2 % à 83,75 dollars le baril

** Les cours s'effondrent après que les États-Unis et l'Iran ont suspendu leurs frappes ce week-end, ce qui fait naître l'espoir d'une solution diplomatique susceptible de désamorcer le conflit et de permettre la reprise du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz

** “Le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz n’a pas augmenté, ce qui, selon nous, montre que la chute des cours du brut reste excessive, car un retour à la “normalisation” semble encore lointain à court terme,” déclare Ashley Kelty, analyste chez Panmure Liberum

** Les géants de l'énergie Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N ont respectivement reculé de 2,8 % et 2,7 %

** Les producteurs de pétrole Occidental Petroleum OXY.N , Devon Energy DVN.N , APA Corp APA.O et Diamondback Energy

FANG.O ont reculé de 2,8 % à 3,7 %

** Les raffineurs Marathon Petroleum MPC.N ont reculé de 2,4 % et Valero Energy VLO.N a chuté de 3,1 %