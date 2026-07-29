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Les valeurs du secteur de l'énergie progressent alors que le prix du brut s'envole en raison de l'escalade des tensions au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 11:02
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juillet - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines progressent avant l'ouverture, dans le sillage de la hausse des cours du brut O/R

** Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 progressent de 3,3% à 86,86 dollars le baril; le West Texas Intermediate américain CLc1 est également en hausse de 3,3% à 81,85 dollars le baril

** Les cours sont en hausse après les frappes américaines et saoudiennes en Irak, les interceptions de missiles en Iran et une baisse des stocks de brut américains

** Grands groupes énergétiques: Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N en hausse respectivement de 1,5% et 1,1%

** Producteurs de pétrole: Occidental Petroleum OXY.N , Devon Energy DVN.N , APA Corp APA.O , Diamondback Energy

FANG.O enregistrent des hausses comprises entre 1,4% et 1,9%

** Raffineurs: Marathon Petroleum MPC.N en hausse de 1,8% et Valero Energy VLO.N en hausse de 1,6%

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