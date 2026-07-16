information fournie par Reuters • 16/07/2026 à 06:39

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* KERING PRTP.PA a annoncé mercredi soir la nomination de Romain Spitzer en tant que directeur général de Bottega Veneta.

* PUBLICIS PUBP.PA et SODEXO EXHO.PA doivent publier leurs résultats avant la cloche.