* KERING PRTP.PA a annoncé mercredi soir la nomination de Romain Spitzer en tant que directeur général de Bottega Veneta.
* PUBLICIS PUBP.PA et SODEXO EXHO.PA doivent publier leurs résultats avant la cloche.
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