L'Europe vue en légère hausse, Ormuz et les résultats dans le viseur

Le mot « Bourse » figure sur la façade du Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris, situé place de la Bourse à Paris

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse jeudi à l'ouverture, les investisseurs restant toutefois prudents face à ‌l'intensification des tensions au Moyen-Orient et avant une nouvelle vague de résultats des entreprises.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,27% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,03% pour le Dax à Francfort, une ​baisse de 0,33% pour le FTSE à Londres et un gain de 0,17% pour le Stoxx 600.

Les marchés continuent d'observer avec appréhension l'évolution de la situation au Moyen-Orient, où l'escalade ne semble pas près de s'apaiser, les Etats-Unis ayant effectué de nouvelles frappes en Iran mercredi et Téhéran ayant visé en réponse des sites militaires américains à Bahreïn, au Koweït et en Jordanie, décrivant le conflit qui l'oppose à Washington comme une "guerre existentielle".

La reprise des hostilités menace à nouveau les livraisons énergétiques ​via le détroit d'Ormuz, où le trafic maritime a considérablement diminué ces derniers jours, et maintient les prix du pétrole à leurs plus hauts niveaux depuis environ un mois, tandis que les investisseurs évaluent les risques que cette escalade fait peser sur l'approvisionnement.

Le Brent s'échange à 84,54 dollars le baril vers 05h38 GMT, et ​le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) à 79,36 dollars, bien que les deux enregistrent une légère baisse après trois ⁠séances consécutives de hausse.

"Les risques géopolitiques continuent de soutenir fermement les cours du pétrole, mais après une forte remontée, les opérateurs adoptent une attitude attentiste", déclare Priyanka Sachdeva, analyste de marché chez Phillip Nova. "L'attention ne se porte ‌plus sur la menace elle-même, mais sur la question de savoir s'il y a une perturbation tangible des flux pétroliers et comment les États-Unis et l'Iran choisiront de réagir dans les jours à venir", ajoute-t-elle.

L'évolution des cours du pétrole sera en outre essentielle pour entretenir l'espoir des investisseurs que l'inflation ne s'emballe pas.

Un rapport du département américain du Travail publié mercredi montre que les ​prix à la production aux Etats-Unis ont reculé de manière inattendue en juin, au lendemain de ‌données indiquant que les prix à la consommation ont diminué plus qu'attendu, ce qui a fait chuter les anticipations d'une hausse des taux de la Réserve fédérale (Fed) ⁠ce mois-ci à seulement 10%, contre plus de 40% au début du mois.

La séance est également marquée par la publication d'une nouvelle série de résultats d'entreprises, à commencer par ceux du géant des semi-conducteurs TSMC, qui a fait état jeudi une hausse de 77% de son bénéfice net au deuxième trimestre, dépassant les prévisions du marché.

Les investisseurs se montrent toutefois de plus en plus exigeants à l'égard de ce secteur clé dans le récent rallye boursier, et l'action ASML, premier fournisseur mondial d'équipements ⁠pour la fabrication de puces, en est un ‌exemple : elle a clôturé mercredi en baisse de 0,4%, alors même que l'entreprise avait relevé sa prévision de chiffre d'affaires pour 2026 et s'était engagée à augmenter sa capacité de production.

LES VALEURS ⁠À SUIVRE : [L8N43H1W4]

À WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, pour une deuxième séance consécutive, alors que des données sur l'inflation et le début de la saison des résultats trimestriels ont de nouveau alimenté l'optimisme des investisseurs, faisant ‌fi du regain des tensions au Moyen-Orient.

L'indice Dow Jones a gagné 0,29%, le S&P-500, plus large, a pris 0,38%, et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,62%.

PayPal a bondi de 17,2% après que ⁠des sources ont déclaré à Reuters que le spécialiste des paiements Stripe et la société de capital-investissement Advent International ont présenté une offre conjointe visant à ⁠acquérir le groupe.

L'action SpaceX est passée mercredi pour la première ‌fois sous son cours d'introduction en Bourse (135 dollars) avant de clôturer la séance juste au-dessus de ce niveau à 135,27 dollars.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo cède environ 3% jeudi, plombé par les valeurs du secteur des semi-conducteurs.

Plus de 90% des ménages ​japonais s'attendent par ailleurs à une accélération de l'inflation d'ici un an, selon une enquête de la Banque du Japon (BoJ) publiée jeudi, ‌ce qui est susceptible de renforcer les arguments en faveur de nouvelles hausses des taux d'intérêt.

Le Kospi de la Bourse de Séoul, où les fortes fluctuations des cours des géants des semi-conducteurs Samsung Electronics (+7,6%) et SK Hynix (-10%) sont devenues monnaie courante, perd près de 6%.

La banque centrale ​sud-coréenne a relevé jeudi ses taux d'intérêt pour la première fois depuis trois ans et demi, les portant à 2,75%, afin de stabiliser le won et de contrer les pressions inflationnistes persistantes.

En Chine, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations perd 1,03% et le SSE Composite de Shanghaï abandonne 0,96%, pénalisées par la faiblesse des titres technologiques.

La Bourse de Hong Kong gagne en revanche 2,05%, portée par Alibaba, dont le titre bondit de 5%, après que la société a annoncé dans un ⁠communiqué adressé à Reuters que son modèle Qwen serait intégré à Apple Intelligence sur l'ensemble des systèmes d'exploitation d'Apple en Chine.

TAUX /CHANGES

Les rendements américains sont en légère hausse jeudi après deux jours de nette baisse en raison des chiffres de l'inflation plus faibles que prévu.

Le rendement des Treasuries à dix ans gagne 1,2 point de base à 4,5574% et celui de l'obligation à deux ans prend 2,1 points de base à 4,1493%.

Le dollar est stable (+0,01%) face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro grappille 0,03% à 1,1466 dollar.

La livre sterling perd 0,02% face au dollar mais reste près de son plus haut niveau depuis deux mois, les marchés s'attendant à ce que le futur Premier ministre britannique nomme un ministre des Finances partisan d'une politique budgétaire prudente. Selon le Financial Times, Andy Burnham prévoit de nommer à ce poste l'actuelle ministre de l'Intérieur, Shabana Mahmood.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 16 JUILLET :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

GB 06h00 PIB (estimation) mai

- sur un mois +0,1% -0,1%

- sur un an +1,4% +1,2%

GB 06h00 Production industrielle mai

- sur un ​mois -0,1% 0,0%

- sur un an +1,2% -0,2%

USA 12h30 Inscriptions au chômage sem. 11/07 217.000 215.000

USA 12h30 Indice "Philly Fed" juillet +13,0 +10,3

USA 12h30 Ventes au détail juin +0,2% +0,9%

(Rédigé par Diana Mandia)