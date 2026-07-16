Aéronautique et données sensibles : le "cloud souverain" d'Airbus aura l'accent français

Le fournisseur de services cloud Scaleway, filiale du groupe Iliad de Xavier Niel, a été choisi pour protéger les données de l'avionneur européen.

Un Airbus A400M, près de Dreux, en février 2026 (illustration) ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Un "cloud de confiance" pour s'affranchir des géants américains de la tech. Le fournisseur d'hébergement informatique Scaleway (groupe Iliad) a remporté le contrat des services de "cloud" de l'avionneur européen Airbus, ont annoncé les deux sociétés jeudi 16 juillet. Le montant du contrat n'a pas été divulgué. Poids-lourd de l'hébergement de données, Scaleway a notamment été choisi par la France pour le stockage des données de santé du pays, en remplacement de Microsoft.

"Immunité complète" face aux acteurs extra-européens

"La plateforme prendra en charge des applications critiques couvrant la conception des aéronefs, l'ingénierie, la production industrielle ainsi que les opérations de l'entreprise" , a expliqué Scaleway dans un communiqué.

Airbus avait posé comme condition un "cloud souverain", en l'occurrence 100% européen.

Le directeur général de Scaleway, Damien Lucas, a indiqué à la presse en visioconférence que l'entreprise offrait cette caractéristique. "Zéro actionnaire en dehors de l'UE. Zéro employé en dehors de l'UE. Zéro filiale en dehors de l'UE. Et ça, ça nous assure une immunité complète" aux changements politiques et législatifs dans d'autres États, a-t-il expliqué.

La dirigeante chargée du numérique chez Airbus, Catherine Jestin, a révélé avoir reçu lors de l'appel d'offres des marques d'intérêt d'entreprises présentant au total "une cinquantaine de solutions". Elle s'est félicitée que Scaleway soit partenaire d'une autre entreprise de technologies européenne, Mistral AI.

"Le fait que les modèles Mistral soient déjà déployés sur l'infrastructure Scaleway va nous permettre aussi d'accélérer notre démarche d'IA", a-t-elle estimé. Décrit comme un "cloud de confiance" européen, la responsable d'Airbus fait valoir un système qui offrira "un contrôle complet et absolu" sur les données et applications de l'avionneur, a t-elle ajouté dans les colonnes des Echos.