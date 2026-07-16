United Airlines relève des prévisions 2026 malgré 6 milliards en surcoût de carburant

La compagnie aérienne américaine United Airlines, qui a dépassé les attentes de bénéfice net au deuxième trimestre, a annoncé mercredi un relèvement d'une partie de ses objectifs annuels malgré une facture de carburant supérieure de six milliards de dollars à ses prévisions.

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Un mois après le lancement de l'offensive américano-israélienne contre l'Iran le 28 février, l'entreprise avait craint un surcoût de kérosène de 11 milliards de dollars sur l'ensemble de l'année à cause de l'envolée des cours des hydrocarbures.

Fin avril, en publiant ses résultats du premier trimestre, elle avait abaissé sa prévision de bénéfice net par action (BNPA) à données comparables - valeur privilégiée par les marchés - entre 7 et 11 dollars, contre 12 à 14 dollars anticipés en janvier.

Selon les résultats du deuxième trimestre annoncés mercredi dans un communiqué, elle a finalement quantifié le surcoût de carburant en 2026 à six milliards de dollars de plus que ce qu'elle prévoyait en début d'année.

Et elle a revu à la hausse sa prévision de BNPA ajusté, qui devrait être compris entre 9 et 11 dollars en 2026. Le consensus de Factset était de 10,47 dollars avant la publication de mardi.

Elle prévoit 2,50 à 3,50 dollars au troisième trimestre (consensus: 3,53 dollars).

Sur le seul deuxième trimestre, la facture de kérosène a atteint 5,11 milliards de dollars soit 84,1% de plus qu'un an plus tôt.

United a indiqué avoir récupéré environ la moitié de ce surplus à fin juin, et s'attend à en récupérer la totalité d'ici la fin de l'année.

Elle n'a pas précisé par quels moyens mais de nombreuses compagnies aériennes ont augmenté le prix des billets ou réduit des capacités sur certaines liaisons pour compenser.

Malgré le conflit au Moyen-Orient et ses conséquences, United a fait part d'une "résilience" qui a permis à ses différents flux de revenus d'augmenter entre avril et juin: +16% en classes Premium, +12% en classes Economy, +23% pour le fret ou encore +11% liés au programme de fidélité.

Le chiffre d'affaires ressort à 17,67 milliards de dollars (+16%) et le bénéfice net à 805 millions de dollars (-17,3%). Le consensus des analystes de Factset anticipait respectivement 17,62 milliards et 600 millions.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, le bénéfice net s'établit à 1,99 dollar contre 3,87 dollars un an plus tôt, et un consensus de 1,88 dollar.

Dans les échanges électroniques après la fermeture de la Bourse de New York, l'action United Airlines reculait de 2,10%.