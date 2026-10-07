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Intempéries: quatre départements méditerranéens en vigilance orange
information fournie par AFP 07/10/2026 à 06:33

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Les départements du Gard et de l'Hérault sont placés en vigilance orange pour pluie-inondation et orages à l'occasion d'un nouvel épisode méditerranéen qui doit aussi concerner les Bouches-du-Rhône et le Var dans la soirée ( AFP / Sylvain THOMAS )

Les départements du Gard et de l'Hérault sont placés en vigilance orange pour pluie-inondation et orages à l'occasion d'un nouvel épisode méditerranéen qui doit aussi concerner les Bouches-du-Rhône et le Var dans la soirée ( AFP / Sylvain THOMAS )

Quatre départements du littoral méditerranéen se trouvent mercredi en vigilance orange en raison d'un épisode pluvio-orageux "marqué", a fait savoir Météo-France mercredi matin.

Le Gard, les Bouches-du-Rhône et le Var sont concernés par ce niveau d'alerte pour "pluie inondation" et "orages". Le département de l'Hérault est, lui, en vigilance orange pour "crues", en raison d'une "crue forte et rapide sur l'Orb amont".

Dans le Gard, les transports scolaires sont suspendus pour la journée, a annoncé sur X la préfète qui, comme ses homologues de l'Hérault et du Var, ou encore le maire de Montpellier, a appelé la population à limiter les déplacements.

"Les cumuls attendus sur cet événement sont de l'ordre de 80 à 120 mm avec des pointes possiblement supérieures à 150 mm", indique Météo-France.

"Les orages sont également susceptibles de donner, outre une forte activité électrique, de la grêle et des rafales de vent, voire des phénomènes tourbillonnaires en zones littorales", ajoutent les prévisionnistes.

Enfin, mercredi soir, la Corse "devrait être balayée par des orages forts qui nécessiteront une certaine attention".

La semaine dernière, le Gard et l'Hérault avaient été placés en vigilance rouge, essuyant de violents orages et des pluies diluviennes. Les intempéries avaient conduit les autorités à fermer les établissements scolaires et à interrompre les transports publics, notamment à Montpellier.

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