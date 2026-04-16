Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec TotalEnergies, Stellantis, Tesco, EasyJet, Equinor, Repsol, Hays)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* KERING PRTP.PA a annoncé jeudi s'engager à doubler à moyen terme sa marge d'exploitation récurrente, qui s'élevait à 11,1% l'année dernière, en dévoilant un nouveau plan stratégique visant à relancer la croissance et l'attrait pour la marque après des années de sous-performance.

Cette annonce intervient deux jours après la publication des résultats trimestriels du groupe de luxe, qui ont été mal accueillis en Bourse, les ventes de Gucci ayant enregistré une nouvelle baisse.

* PERNOD RICARD PERP.PA a fait état jeudi d'une hausse de 0,1% de son chiffre d'affaires en données organiques au troisième trimestre, supérieure aux attentes, tout en avertissant que le déclin du tourisme lié à la guerre en Iran pèserait sur son activité de "travel retail" et son chiffre d'affaires annuel.

* TOTALENERGIES TTEF.PA a dit jeudi prévoir une hausse significative de ses résultats au premier trimestre, grâce à de solides performances commerciales ainsi qu'à sa production en amont et à ses ventes de pétrole, favorisées par la hausse des prix liée à la guerre en Iran, même si ce conflit a entraîné l'arrêt de 15 % de la production totale du groupe.

* PLUXEE PLX.PA - L'ancienne division d'avantages aux salariés de SODEXO EXHO.PA a fait état jeudi d'une croissance organique de 2,8% de son chiffre d'affaires opérationnel trimestriel, en-dessous des attentes, pénalisée par un contexte macroéconomique et un marché de l'emploi défavorables en Europe continentale.

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant mondial de puces sous contrat et fournisseur de Nvidia NVDA.O , a publié jeudi une hausse de 58% de son bénéfice au premier trimestre, atteignant des niveaux records qui ont largement dépassé les prévisions du marché grâce à la forte demande liée à l'intelligence artificielle (IA).

* SECTEUR BANCAIRE - Les établissements européens sont suffisamment résilients pour absorber les chocs financiers et géopolitiques actuels, mais ils doivent se préparer aux incertitudes futures, notamment aux risques liés à la cybersécurité découlant de l'intelligence artificielle (IA), a déclaré mercredi François-Louis Michaud, le nouveau directeur de l'Autorité bancaire européenne (ABE).

Une source a par ailleurs déclaré à Reuters que les autorités de surveillance de la Banque centrale européenne (BCE) s'apprêtaient à mettre en garde les banquiers contre les risques liés au nouveau modèle d'IA d'Anthropic, qui pourrait amplifier considérablement les cyberattaques.

* EXAIL TECHNOLOGIES EXA.PA a averti mercredi que la croissance du deuxième trimestre de son exercice 2026 devrait être moins importante que la croissance enregistrée sur la même période l'année précédente, le groupe indiquant que la croissance du premier trimestre ne devrait pas être extrapolée à l'ensemble de l'année.

* COVIVIO CVO.PA a fait état mercredi d'une hausse de 2,5% de ses revenus au premier trimestre, portée par une bonne dynamique de l'ensemble de ses activités.

* MAUREL&PROM MAUP.PA -La société pétrolière a fait état jeudi d'une hausse de 85% de son chiffre d'affaires consolidé au premier trimestre, par rapport au quatrième trimestre 2025, porté la hausse des prix du brut et de solides performances opérationnelles.

* STELLANTIS STLAM.MI - Kepler Cheuvreux a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

* TESCO TSCO.L , le plus grand détaillant alimentaire britannique, a déclaré jeudi que l'incertitude liée au conflit au Moyen-Orient l'amenait à fournir une fourchette de prévisions de bénéfice plus large que celle initialement prévue.

* EASYJET EZJ.L - La compagnie aérienne low-cost britannique a averti jeudi qu'elle s'attendait à une perte avant impôts plus importante au premier semestre par rapport à la même période de l'année précédente, en raison de la flambée des prix du carburant liée au conflit au Moyen-Orient et de l'augmentation des provisions pour litiges.

* MONTE DEI PASCHI DI SIENA BMPS.MI - Les actionnaires de la banque italienne se sont prononcés mercredi en faveur d'un retour de Luigi Lovaglio au poste d'administrateur délégué. Il avait été évincé de la tête de la plus ancienne banque du monde.

* EQUINOR EQNR.OL - La division Marketing, Midstream et Transformation (MMP) d'Equinor, qui englobe notamment le négoce d'énergie, affichera au premier trimestre un résultat d'exploitation ajusté supérieur aux prévisions de la société, qui s'élevaient à 400 millions de dollars, a annoncé le groupe jeudi.

La société pétrolière et gazière norvégienne doit publier ses résultats du premier trimestre le 6 mai prochain.

* BARRY CALLEBAUT BARN.S - La société suisse, qui fournit le chocolat utilisé dans les glaces Magnum MICCT.AS ou les produits Nestlé NESN.S , a enregistré une baisse de ses ventes de produits à base de cacao au cours du premier semestre de son exercice financier, invoquant une faible demande et une surcapacité du marché, mais a relevé ses prévisions de volume pour l'ensemble de l'année.

* HAYS HAYS.L - Le cabinet de recrutement britannique a fait état jeudi d'une baisse de 8% de ses commissions nettes au troisième trimestre, pénalisé par la faiblesse persistante de la demande de recrutement en Allemagne, son principal marché, et a indiqué qu'il prévoyait un bénéfice pour l'exercice 2026 conforme aux prévisions du marché.

* TOMTOM TOM2.AS - Le spécialiste néerlandais de la cartographie numérique a publié jeudi un bénéfice d'exploitation supérieur aux prévisions pour le premier trimestre de l'année, malgré une baisse de son chiffre d'affaires suite à une réorganisation interne.

* ASHMORE ASHM.L - Le gestionnaire de fortune britannique a annoncé jeudi des sorties nettes de 900 millions de dollars pour le troisième trimestre de son exercice fiscal, les tensions géopolitiques croissantes au Moyen-Orient ayant freiné l'appétit des investisseurs pour les actifs plus risqués des marchés émergents.

* SCHRODERS SDR.L - Le gestionnaire de fonds britannique a fait état jeudi des sorties nettes de 1,1 milliard de livres sterling (1,26 milliard d'euros) au premier trimestre, la guerre au Moyen-Orient ayant effacé la forte dynamique enregistrée au cours des deux premiers mois de l'année.

* REPSOL REP.MC) - Le groupe énergétique espagnol s'apprête à reprendre le contrôle opérationnel de ses actifs pétroliers au Venezuela et à relancer la production après un accord signé avec le gouvernement sud-américain, rapporte jeudi le Financial Times.

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(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)