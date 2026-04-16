Tesco dévoile un bénéfice annuel en hausse mais craint les répercussions de la guerre

( AFP / PAUL ELLIS )

Tesco, première chaîne de supermarchés britannique, a annoncé jeudi un bénéfice en hausse sur son exercice 2025/2026, mais dit craindre les conséquences de la guerre sur son résultat de l'année en cours.

Le bénéfice net s'est élevé sur l'exercice à 1,787 milliard de livres (2,06 milliards d'euros), en hausse de 9,6% par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires est lui aussi en progression, à 73,712 milliards de livres (+5,4%).

Mais les conséquences de la guerre au Moyen-Orient, déclenchée le 28 février par des frappes américaines et israéliennes contre l'Iran, pourraient peser sur l'activité de l'exercice en cours.

Le conflit "crée une incertitude supplémentaire pour les consommateurs et l'économie au sens large", souligne le directeur général de l'entreprise, Ken Murphy.

Tesco envisage "à ce stade" de réaliser sur 2026/2027 un résultat opérationnel ajusté compris entre 3 et 3,3 milliards de livres --contre 3,15 milliards sur 2025/2026.

"Beaucoup dépendra de la durée du conflit et, en particulier, de ses éventuelles répercussions sur les ménages britanniques et, plus largement, sur l’économie", est-il souligné dans le communiqué, cette fourchette "plus large" qu'initialement envisagé reflétant "l'’incertitude accrue liée au conflit".

Pour Richard Hunter, analyste chez Interactive Investor, l'exercice écoulé a permis au "mastodonte Tesco" de maintenir un "énorme fossé entre sa réussite et celle de ses plus proches rivaux".

Il explique ces résultats par un programme de rationalisation des coûts "qui a généré plus de 2,2 milliards de livres d’économies de coûts au cours des quatre dernières années, dont environ 535 millions cette année, avec 500 millions supplémentaires prévus pour la période à venir".

Il "permet de compenser l'inflation des coûts, ce qui pourrait s'avérer particulièrement important au cours de l'année à venir si les effets inflationnistes du conflit États‑Unis/Iran se font sentir", souligne-t-il.

A la Bourse de Londres, le titre de Tesco gagnait plus de 3,3% vers 7H20 GMT.