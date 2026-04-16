L'Europe progresse prudemment, l'Iran et les résultats financiers dans le viseur

CSG fait ses débuts sur Euronext Amsterdam à Amsterdam

Les principales Bourses européennes progressent prudemment ‌jeudi en début de séance, les investisseurs attendant des nouvelles concernant les négociations en ​vue d'un accord de paix en Iran, tout en analysant une série de résultats d'entreprises dont certains mettent en évidence l'impact de la guerre.

À Paris, le CAC 40 gagne ​0,19% à 8.290,24 points vers 07h34 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,14% et à Londres, le FTSE ​100 prend 0,21%.

L'indice EuroStoxx 50 gagne 0,37%, ⁠le FTSEurofirst 300 avance de 0,23% et le Stoxx 600 prend 0,23%.

Malgré les ‌incertitudes qui pèsent encore sur les pourparlers, la perspective de discussions entre Israël et le Liban qui seraient suivies d'une trêve ravive jeudi les ​espoirs d'accord en vue ‌de mettre fin à la guerre en Iran et plus globalement ⁠au Moyen-Orient.

Ces espoirs ont permis aux marchés d'actions de se redresser après un mois et demi de turbulences géopolitiques.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des sommets historiques ⁠mercredi, et l'indice ‌Nikkei de la Bourse de Tokyo leur a emboîté le pas jeudi, ⁠ce qui témoigne du regain d'optimisme qui règne.

La saison des résultats du premier ‌trimestre bat par ailleurs son plein et stimule surtout le compartiment technologique ⁠de l'indice Stoxx, qui progresse de 1,59% grâce à un bénéfice ⁠record au premier trimestre ‌de TSMC, entraînant dans son sillage le secteur européen des semi-conducteurs.

A Paris, Kering, qui ​a dévoilé un nouveau plan stratégique visant ‌à relancer la croissance, perd 3,4%, poursuivant ainsi ses pertes de la veille après la publication de ses ​ventes trimestrielles.

Pernod Ricard, qui a averti que le déclin du tourisme lié à la guerre en Iran pèserait sur son activité de "travel retail" et son chiffre d'affaires ⁠annuel, cède 1,3%.

La compagnie aérienne low-cost easyJet a ouvert en baisse de près de 7% après avoir annoncé s'attendre à une perte avant impôts plus importante au premier semestre en raison de la flambée des prix du carburant et de l'augmentation des provisions pour litiges.

Elle réduit toutefois ses pertes et cède 1,5% vers 07h33 GMT.

(Rédigé par Diana ​Mandiá, édité par Augustin Turpin)