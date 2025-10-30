Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AIRBUS AIR.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté supérieurs aux prévisions au troisième trimestre, porté par les livraisons d'avions commerciaux et les gains réalisés dans les secteurs des hélicoptères et de la défense.

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SOGN.PA a fait état jeudi d'un bond de 11% de son bénéfice net part du groupe trimestriel, dépassant les attentes, alors que le directeur général Slawomir Krupa accélère la mise en place de son plan de réduction des coûts.

* CRÉDIT AGRICOLE CAGR.PA a fait état jeudi d'une hausse de 10% de son bénéfice au troisième trimestre, dépassant les attentes à la faveur de la revalorisation de sa participation dans Banco BPM BAMI.MI , ainsi que de l'augmentation des revenus de sa Banque de financement et d'investissement.

* PLUXEE PLX.PA a abaissé jeudi sa prévision de croissance organique du chiffre d'affaires pour l'année prochaine, le groupe français souhaitant conserver une approche prudente "dans un environnement toujours incertain".

* BBVA BBVA.MC a annoncé jeudi que son bénéfice net au troisième trimestre avait baissé de 3,7% par rapport à la même période en 2024, la hausse des revenus liés aux prêts ayant été contrebalancée par la dépréciation des devises en Amérique du Sud et au Mexique.

* LUFTHANSA LHAG.DE a fait état jeudi d'un bénéfice d'exploitation légèrement supérieur aux attentes au troisième trimestre, alors que la compagnie aérienne s'efforce de conclure un accord avec les syndicats afin d'éviter une grève potentielle et de recouvrer ses bénéfices.

* TECHNIP ENERGIES TE.PA a fait état jeudi d'un résultat opérationnel inférieur aux attentes au troisième trimestre, plombé notamment par le coût de son acquisition auprès d'Ecovyst de son activité Advanced Materials & Catalysts ECVT.N , mais a confirmé ses prévisions pour l'exercice 2025.

* SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA a fait état jeudi d'une hausse organique de 9% sur un an de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, légèrement supérieur aux attentes, et a réaffirmé ses objectifs annuels, porté la forte demande dans les centres de données, les infrastructures et les services.

* RÉMY COINTREAU RCOP.PA a abaissé jeudi ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et de bénéfice opérationnel en raison de la détérioration des conditions de marché en Chine et d'un rebond des ventes aux Etats-Unis moins marqué que prévu.

* VOLKSWAGEN VOWG_p.DE a enregistré une perte d'exploitation de 1,3 milliard d'euros (1,52 milliard de dollars) au troisième trimestre, affecté par des coûts de plusieurs milliards d'euros liés aux droits de douane américains et à un revirement stratégique coûteux concernant les véhicules électriques chez sa filiale PORSCHE PSHG_p.DE , a annoncé jeudi la société.

* ERAMET ERMT.PA a annoncé jeudi une chute de 10% sur un an de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, pénalisé par un effet prix négatif, malgré une hausse des volumes vendus, et a réduit la fourchette de son plan de capex 2025 à 400–425 millions d’euros, contre 400–450 millions d’euros précédemment.

* ELECTROLUX ELUXb.ST a annoncé jeudi un résultat d’exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) légèrement supérieur aux prévisions pour le troisième trimestre, et a indiqué que la croissance des ventes provenait principalement de l’Amérique du Nord, où il a maintenu ses perspectives de marché.

(Rédigé par Claude Chendjou et Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)