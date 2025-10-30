 Aller au contenu principal
TotalEnergies: le bénéfice net bondit de 61% au 3T malgré la baisse des cours du pétrole
30/10/2025

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

TotalEnergies , malgré la baisse des cours du brut, a vu son bénéfice net bondir de 61% au troisième trimestre, à 3,7 milliards de dollars, le groupe pompant plus de pétrole, a-t-il annoncé jeudi.

Le géant pétrolier a profité de la croissance de sa production d'hydrocarbures de plus de 4% sur un an tandis que le prix du pétrole a reculé de plus de 10 dollars par baril d'une année sur l'autre, souligne-t-il.

Patrick Pouyanné, le PDG du groupe a souligné "la croissance accrétive (qui augmente la valeur ou la rentabilité, NDLR) de sa production d'hydrocarbures de plus de 4% sur un an" et "l'amélioration des résultats de l'aval", insistant sur "la pertinence de sa stratégie de croissance rentable et de son modèle intégré".

Le production d'hydrocarbures est ressortie à 2,5 millions de barils équivalent pétrole par jour au troisième trimestre grâce aux démarrages et à la montée en puissance de plusieurs projets au Brésil, aux Etats-Unis, en Argentin et au Danemark.

Le groupe souligne que les prix du pétrole sont orientés à la baisse du fait d'"une offre abondante alimentée par les productions des pays non-OPEP (Guyana, Brésil, Etats-Unis) et la décision de l'OPEP+ de poursuivre la remise sur le marché de certaines réductions volontaires de production".

La production nette d'électricité s'est affichée en hausse de 9% à 12,6 TWh grâce notamment à l'augmentation de la production de capacités flexibles en Europe.

Pétrole et parapétrolier
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

  10:20

    Heureusement que les chiffres sont bons......

